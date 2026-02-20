Las estadísticas completas del día final de la pretemporada de la F1 2026 en Bahréin
Descubre las estadísticas del rodaje de las escuderías y de los motoristas de F1 durante la tercera jornada de la segunda sesión de ensayos invernales 2026 de Bahréin.
Tras la última jornada de la segunda sesión de pruebas de pretemporada de la F1 2026, celebrada en Baréin del 18 al 20 de febrero, estas son las cifras más destacadas del viernes.
Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por escuderías (día 3)
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales recorridas
|Kilómetros recorridos
|Haas
|
Ocon
Bearman
|170
|920
|Racing Bulls
|Lindblad
|165
|893
|Williams
|
Sainz
|141
|763
|Audi
|
Hülkenberg
Bortoleto
|135
|731
|Ferrari
|Leclerc
|132
|714
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|131
|709
|Red Bull
|
Hadjar
Verstappen
|124
|671
|Alpine
|Gasly
|118
|639
|McLaren
|
Piastri
Norris
|113
|612
|Cadillac
|
Pérez
Bottas
|99
|536
|Aston Martin
|Stroll
|6
|33
Audi tuvo un muy buen último día en términos de rodaje.
Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images
Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por motoristas (día 3)
|Motor
|Escudería(s)
|Total de vueltas recorridas
|Kilómetros recorridos
|KM medios
e por escudería
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|503
|2722
|681
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|401
|2170
|723
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|289
|1564
|782
|Audi
|Audi
|135
|731
|731
|Honda
|Aston Martin
|6
|33
|33
Pruebas de Bahréin 2: tiempos del día 3
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Leclerc
|Ferrari
|132
|1'31"992
|2
|Norris
|McLaren
|47
|1'32"871
|+0"879
|3
|Verstappen
|Red Bull
|65
|1'33"109
|+1"117
|4
|Russell
|Mercedes
|82
|1'33"197
|+1"205
|5
|Gasly
|Alpine
|118
|1'33"421
|+1"429
|6
|Bearman
|Haas
|88
|1'33"487
|+1"495
|7
|Bortoleto
|Audi
|71
|1'33"755
|+1"763
|8
|Antonelli
|Mercedes
|49
|1'33"916
|+1"924
|9
|Lindblad
|Racing Bulls
|165
|1'34"149
|+2"157
|10
|Sainz
|Williams
|141
|1'34"342
|+2"350
|11
|Piastri
|McLaren
|66
|1'34"352
|+2"360
|12
|Ocon
|Haas
|82
|1'34"494
|+2"502
|13
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1'34"511
|+2"519
|14
|Bottas
|Cadillac
|38
|1'35"290
|+3"298
|15
|Hülkenberg
|Audi
|64
|1'36"019
|+4"027
|16
|Pérez
|Cadillac
|61
|1'40"842
|+8"850
|17
|Stroll
|Aston Martin
|6
|-
Pruebas de Baréin 2: las banderas rojas del día 3
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
|Coche
|Piloto
|Hora
|Motivo
|Mercedes
|Antonelli
|10:11
|Parada en pista
|-
|-
|11:55
|Prueba FIA
|-
|-
|16:55
|Prueba FIA
