Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Honda admite que a su motor de F1 2026 también le falta rendimiento

Honda asume la responsabilidad mientras el test de pretemporada de F1 de Aston Martin en Bahréin fue de mal en peor.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Edited:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

La unidad de potencia de Fórmula 1 de Honda para 2026 carece de rendimiento además de fiabilidad, ha admitido el fabricante japonés.

El único cliente de Honda y su equipo de facto oficial, Aston Martin, fue el más lento de todos en el test de pretemporada en Bahréin y completó muchas menos vueltas que cualquier otro equipo: 334 en seis días.

Esto se debe a una serie de problemas técnicos, con un inconveniente no especificado y una "anomalía de datos" que frenaron al equipo la semana pasada.

Esta semana, un problema en la unidad de potencia mantuvo al AMR26 en el garaje durante cuatro horas el miércoles, antes de que Lance Stroll hiciera un trompo y terminara en la grava debido a lo que pareció ser una falla técnica. Un problema relacionado con la batería puso fin anticipadamente al rodaje del equipo el jueves por la tarde, y no volvió a pista salvo para seis vueltas intermitentes el viernes.

La mejor vuelta de Aston Martin en general fue un 1m35.974s de Stroll, que se compara desfavorablemente con el 1m35.290s del nuevo equipo Cadillac; todos los demás equipos han llegado, como mínimo, a 1m34.3s. Aston es cuatro segundos más lento que la referencia marcada por Ferrari, el 1m31.992s de Charles Leclerc.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Si te preguntas si la falta de rendimiento del AMR26 diseñado por Adrian Newey se debe a la aerodinámica o al motor, entonces la dolorosamente honesta admisión de Honda deja claro que su unidad de potencia con especificación 2026 no está a la altura, independientemente del potencial aún no probado del chasis.

"Nuestro principal objetivo durante el test de esta semana era acumular kilometraje en la unidad de potencia, comprobar la fiabilidad del motor y recopilar datos", declaró en un comunicado el director general en pista y jefe de ingenieros de Honda, Shintaro Orihara. "Recopilamos datos con éxito; sin embargo, no alcanzamos el kilometraje acumulado que nos habíamos fijado como objetivo.

"El jueves identificamos un problema en la unidad de potencia, y todos hemos estado uniendo esfuerzos para encontrar una solución durante nuestro último día de pruebas. Durante la noche y hoy, HRC Sakura, el AMRTC en Silverstone y nuestros equipos en Bahréin trabajaron juntos en un plan de rodaje limitado, acordado conjuntamente teniendo en cuenta la escasez de piezas.

"Ha sido una semana exigente, pero extendemos nuestro agradecimiento al equipo por su apoyo en pista y a todos los que trabajan en Japón y el Reino Unido de forma remota. En general, no estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestra fiabilidad en este momento. Sin embargo, todos estamos buscando soluciones juntos en Sakura, Milton Keynes y Silverstone."

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Mattia Binotto, equipo Audi F1

Pierre Gasly, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Carlos Sainz, Williams

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Alexander Albon, Williams

Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Carlos Sainz, Williams

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Pierre Gasly, Alpine

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Oscar Piastri, McLaren

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Charles Leclerc, Ferrari

George Russell, Mercedes

Pierre Gasly, Alpine

Alexander Albon, Williams

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Lawrence Stroll, Aston Martin

Mattia Binotto, equipo Audi F1

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Pierre Gasly, Alpine

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Pierre Gasly, Alpine

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Pierre Gasly, Alpine

Carlos Sainz, Williams

Max Verstappen, Red Bull Racing

Pierre Gasly, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari

