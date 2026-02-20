Nico Hülkenberg habla de la situación real de Audi antes del inicio de temporada

El piloto de Audi Nico Hülkenberg ha dado una primera valoración sobre dónde podría situarse su equipo en el nuevo equilibrio de fuerzas poco antes de que concluyan las pruebas de invierno de Fórmula 1 de 2026 en Baréin. Hülkenberg declaró en una rueda de prensa: "Por el momento, espero que podamos ser competitivos en la zona media de la tabla".

"Creo que solo lo sabremos realmente en Melbourne, y probablemente también después de unas cuantas carreras. Actualmente, parece que mucho depende del circuito, es decir, de cómo se comporte el paquete completo en diferentes pistas. Tendremos que esperar a que todos muestren sus cartas en la clasificación. Entonces tendremos una imagen más clara".

Según Hülkenberg, Audi, recién llegada a la Fórmula 1, ya ha logrado "muy buenos avances" con el R26. El alemán reconoció «sin duda algunos aspectos positivos», pero advirtió contra un exceso de euforia en torno al nuevo equipo de fábrica: "Aún es pronto y siempre hay más cosas que hacer, más que analizar, más que optimizar".

Audi tiene que ponerse al día en cuanto a la propulsión

Por lo tanto, describió el proyecto de Fórmula 1 como «un trabajo en progreso» y explicó: "Estamos aprendiendo paso a paso". Sobre todo en el ámbito de la propulsión: a diferencia de todos sus competidores, Audi ha desarrollado por primera vez un motor de Fórmula 1. "Ha sido un trabajo arduo y exigente", afirmó Hülkenberg. Habló de una "fase intensa" durante el invierno.

Tras un total de nueve días de pruebas, Audi se encuentra en una posición "sólida", según Hülkenberg. "Pero aún queda mucho trabajo por hacer y un considerable potencial de mejora, especialmente en lo que respecta a la propulsión. Aún hay mucho por hacer".

También hay que seguir desarrollando el proceso de salida, que con el nuevo formato de motor resulta más difícil que antes. "No tenemos mucha experiencia en este aspecto, sobre todo en salidas reales con todos los coches en la parrilla", explicó Hülkenberg. "Y precisamente ese es un tema que en 2026 será bastante diferente al del año pasado".

El propio Hülkenberg puede hacer una comparación: en 2025 pilotó para el equipo Sauber, predecesor de Audi, y conoce por experiencia propia los motores de Fórmula 1 utilizados hasta ahora. "Estos motores eran perfectos, fluidos, suaves y muy naturales". Por eso, con el nuevo reglamento, "queda mucho por descubrir y trabajar", afirmó Hülkenberg.