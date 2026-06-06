Inútil ocultarlo: en Ferrari hay decepción. La clasificación del Gran Premio de Mónaco representaba una gran ocasión para colocarse en una posición tal - la pole o, al menos, la primera fila - para llevarse a casa la primera victoria de la temporada. Una victoria que falta desde hace más de 30 carreras. Pero las cosas no han salido de la manera en que esperaban en Maranello.

Charles Leclerc, que a menudo ha representado esa arma extra para el Cavallino Rampante en la clasificación monegasca, fue autor de una Q3 plagada de errores con un efecto evidente, no en último lugar el toque contra el muro en el último intento con la parte trasera derecha, que lo relegaron al cuarto puesto, junto a Lewis Hamilton.

El piloto local era el favorito para la pole y mañana saldrá cuarto. Al término de la clasificación en la pista de casa, Charles explicó qué no salió bien no solo en la Q3 sino, más en general, durante todo el fin de semana.

Se trata de un problema específico, relegado solo a su monoplaza. Él, defendiendo al equipo y el secreto de lo que sucede en su box, no habló de lo que no está funcionando. Pero por las radios de equipo atribuibles a Canadá y Mónaco es posible identificarlo en la frenada.

"No es la sensibilidad en el monoplaza, sino un problema muy específico que tengo desde Canadá. No entraré en detalles... (ríe avergonzado). Ahora mismo me está costando muchísimo. Lleva ocurriendo dos fines de semana", declaró Leclerc a los micrófonos de Sky Sport F1.

El aspecto interesante del asunto lo exacerbó después precisamente Leclerc. Parece, de hecho, que Ferrari tiene la solución, pero que el propio Charles prefirió no adoptarla de inmediato en Mónaco por el tipo de pista que es.

"Creo que tenemos la solución. Pero por diferentes razones no quise probarla aquí en Mónaco al ser una pista en la que pensaba recuperar confianza, pero desde los Libres 1 no fue así. En la Q3 hoy probé una combinación de cosas. No tengo miedo de decir cuando cometo un error y esta vez fueron varias cosas".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En ese sentido, en las dos vueltas lanzadas hechas en la Q3, Leclerc mostró varias cosas que no funcionaron. Una carga aerodinámica menor, porque estaba perturbado por la presencia de algunos monoplazas delante de él. Los neumáticos demasiado calientes, porque ya se habían usado en el primero de los dos intentos. Pero también una mayor velocidad en ciertos puntos para encontrar rendimiento que, en cambio, literalmente jugaron en contra del piloto de la Rossa.

"Me encontré con 2 o 3 coches delante que me cambiaron la carga aerodinámica, porque no era la misma que tengo normalmente. Luego ya estaba en la segunda vuelta con el neumático, estaban demasiado calientes. Y, además, intenté tener un poco más de velocidad, pero no tengo confianza en este coche en este momento. Iba muy bien hasta ese punto. Yo lo doy todo, pero cuando no hay confianza es demasiado arriesgado en este momento".

Durante las primeras 5 salidas de la temporada, Ferrari a menudo ha mostrado estar en posesión de una arrancada poderosa al apagarse los semáforos que indica el inicio de la carrera. Para Leclerc será quizá una de las pocas - si no la única - posibilidades para mejorar su posición en pista. Él, sin embargo, es realista y piensa que las posibilidades son de todos modos pocas.

"En la salida lo he pensado. Pero veo difícil llegar a los dos que tenemos delante. Lo espero. Yo nunca salgo dividido, pero en Mónaco lo veo más difícil que en otros lugares".

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