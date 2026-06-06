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Fórmula 1 GP de Mónaco

Antonelli en la pole en Mónaco: "Esta fue una vuelta mágica"

Andrea Kimi Antonelli califica la clasificación en Mónaco como una de las más intensas del año tras lograr por poco la pole position.

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Max Verstappen había puesto el listón para la pole position en Mónaco muy alto con una vuelta de 1.12.094, pero Andrea Kimi Antonelli aun así logró conseguirla: 1.12.051. El italiano está en plena forma y con la pole tiene una buena posición de salida para ganar la carrera en el principado y sumar cinco seguidas.

"Esta fue una de esas vueltas que llamaríamos mágicas", dice Antonelli. "Supe juntar todo y fue una clasificación tremendamente emocionante con Max. En la primera tanda de la Q3, creo que solo había una milésima de segundo entre nosotros."

"Sabía que mi última vuelta era buena y solo esperaba que fuera suficiente. Estuvo muy ajustado, así que estoy muy contento con esto", añade el líder del campeonato. "Un enorme agradecimiento al equipo, porque ayer lo tuvimos algo difícil. Hoy hemos logrado mejorar muchísimo."

Justo después de lograr la pole position, en la radio del equipo se pudo oír claramente el alivio en la voz de Antonelli. En Mónaco, los pilotos deben mantenerse muy concentrados en cada vuelta y por eso Antonelli no cabía en sí de felicidad cuando oyó que había conseguido la pole.

"Creo que esta es una de las clasificaciones más intensas del año, si no la más intensa", afirma el piloto de Mercedes. "Exige muchísimo esfuerzo. Eso también se aplica a los entrenamientos libres, porque siempre intentas acercarte más al límite."

Las palabras de Russell:

"Cuando se trata de encontrar las últimas dos décimas, no es fácil. Los muros parecen acercarse cada vez más y es difícil construir esa confianza. Pero, sinceramente, esta mañana me sentí genial en el coche y me alegra que hoy hayamos podido rematarlo."

Antonelli stelt dat de kwalificatie in Monaco een van de meest intense van het jaar is.

Antonelli stelt dat de kwalificatie in Monaco een van de meest intense van het jaar is.

Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images

¿Su edad? -apenas tiene diecinueve años- ¿influye todavía en la falta de miedo y en sentir menos presión? " Sí, absolutamente. Simplemente disfruto conduciendo, del coche y del fin de semana. Eso es un gran paso respecto al año pasado. Es muy agradable poder disfrutar de las sesiones y tengo ganas de que llegue mañana", concluyó el poleman.

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