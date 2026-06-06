Toto Wolff explica las dificultades de Russell en la clasificación de Mónaco

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha revelado que una pérdida de confianza en su monoplaza fue el principal catalizador del decepcionante rendimiento de George Russell durante la clasificación para el Gran Premio de Mónaco de F1.

A pesar de mostrar destellos de promesa durante la sesión final de práctica en Monte Carlo, el piloto británico tuvo dificultades para replicar esa forma en la clasificación. Mientras su compañero de equipo Kimi Antonelli consiguió la pole position, Russell se encontró en la sexta posición.

Hablando con Sky Sports F1 tras la tensa sesión de clasificación, Wolff compartió: "Tendemos a fijarnos mucho en el lado psicológico, pero George es muy fuerte y resiliente. Hubo algunas carreras que le salieron mal porque la suerte no estuvo de su lado, o no estuvo allí en el momento adecuado. Y aquí, no creo que sea tanto una cuestión psicológica. "Simplemente nunca tuvo confianza en el coche. La clasificación empezó con desventaja. La FP3 todavía estuvo bastante bien.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Y una vez que empiezas a rodar por detrás del rendimiento y pierdes la confianza, es súper difícil volver a recuperarte. Y creo que con una sesión más, habría estado ahí o por ahí, pero no tenía nada de agarre. Mónaco, sin agarre significa que no puedes exigirte."

Después de comenzar la temporada con una nota alta con victorias en el Gran Premio de Australia y la carrera sprint de China, Russell sufrió problemas con el coche durante la clasificación para el Gran Premio de China, vio su estrategia perjudicada por un coche de seguridad en el Gran Premio de Japón y afrontó más problemas con el coche en el Gran Premio de Canadá.

Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato tras victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón, antes de seguir ganando los Grandes Premios de Miami y Canadá. Ahora ha ampliado su ventaja a 43 puntos sobre Russell.