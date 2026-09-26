Luego de ganar, Mercedes avisa a Russell que tendrá que sufrir una penalización pronto

La nueva unidad motriz térmica de Mercedes, la que incorpora las mejoras permitidas por la segunda tanda de mediciones ADUO , debería introducirse entre Austin y Ciudad de México. Motorsport.com ya adelantó este plan a principios de septiembre y hoy, a pocas horas de que termine el Gran Premio de Azerbaiyán, vuelve a ser una noticia relevante.

Y es que, según ha revelado la propia Mercedes, George Russell incorporará una nueva unidad de potencia a su rotación justo cuando esté listo el motor con las novedades ADUO. Se trata de una noticia potencialmente decisiva para el Campeonato del Mundo de Pilotos, ya que el británico, recién salido de su victoria en la carrera de Bakú, tendrá que salir desde el fondo de la parrilla.

Bradley Lord, subdirector del equipo Mercedes, que en Azerbaiyán sustituyó al ausente Toto Wolff, ha relacionado, de hecho, la penalización casi segura que sufrirá Russell con el momento en que esté listo y se incorpore el nuevo motor. El objetivo es, de hecho, equipar al W17 número 63 con una unidad de potencia no solo nueva, sino también actualizada y más potente, de modo que solo tenga que recibir una penalización.

"¿La sustitución del motor en el coche de Russell? Probablemente sí, es algo que sucederá más adelante a lo largo del año. Estamos tratando de definir el mejor plan y también cómo coordinarlo con la oportunidad que nos brinda la ADUO de introducir, a nuestra vez, un motor actualizado".

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"Así que, con suerte, conseguiremos combinar todo esto en una de las próximas carreras y hacer que solo tenga que cumplir un conjunto de sanciones de aquí al final de la temporada. Kimi, obviamente, ya cumplió la suya en Monza. Así que sí, está en los planes, pero aún no sabemos exactamente cuándo: la fecha sigue cambiando".

"En un momento dado, la fecha elegida para el cambio de motor de Russell era Bakú, de ahí la expectativa de que pudiera ocurrir aquí. Pero sigue variando en función de las mejores posibilidades de sumar puntos".

George Russell, Mercedes Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

"Creo que a Russell le resulta molesto saber que tendrá que cambiar de motor, pero también creo que preferiría tener un motor nuevo, actualizado y, con suerte, incluso más potente. Así que esto debería situarlo en una buena posición para el resto de la temporada".

Si bien para el motor tendremos que esperar casi un mes más (Austin está previsto del 23 al 25 de octubre, mientras que Ciudad de México se celebra entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre), el próximo gran paquete de actualizaciones para los W17 hará su debut la semana que viene, en Malasia.

En realidad, no es ninguna novedad, en el sentido de que desde hace varias semanas ya estaba claro que este paquete de novedades se introduciría en esta fase de la temporada. Pero Lord ha confirmado una vez más lo que ya parecía un hecho.

"No es necesariamente tan sencillo introducir una actualización en estos monoplazas y conseguir que dé automáticamente los resultados esperados, pero debería suponer, con suerte, un avance considerable. Llegaremos con un paquete aerodinámico bastante importante".

"Malasia es un circuito que exige mucha aerodinámica, por lo que supone un reto para el coche y, naturalmente, también para los pilotos, sobre todo en lo que respecta al estado de los neumáticos. Además, es un poco como una carrera en casa para nosotros: una carrera en casa para nuestro patrocinador principal de la " ", Petronas. Así que hay muchas actividades programadas de cara a la carrera y, esperemos, también buenos resultados en la pista".