Kimi Antonelli revela el consejo que le dio Roger Federer tras su encuentro en Wimbledon
Kimi Antonelli ha revelado el consejo que Roger Federer le dio sobre cómo manejar la presión durante su encuentro en Wimbledon.
El actual líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha revelado el valioso consejo que recibió del 20 veces campeón de Grand Slam Roger Federer en Wimbledon.
Tras un decepcionante Gran Premio de Gran Bretaña, en el que terminó 15º después de que una de las cubiertas de sus ruedas se desprendiera y recibiera una penalización por exceder los límites de pista, el piloto italiano fue visto en el prestigioso Royal Box de Wimbledon junto a Federer.
A Antonelli le preguntaron por su interacción con Federer durante la conferencia de prensa de pilotos antes del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.
"Fue genial. Fue mi primera vez en Wimbledon. En los últimos dos años, me ha ido gustando cada vez más el tenis", explicó el piloto de Mercedes. "Obviamente, también al conocer a Jannik [Sinner], empiezas a verlo. Así que fue una experiencia realmente genial, y también poder hablar con Roger fue estupendo".
Federer ofreció al joven de 19 años consejos sobre cómo lidiar con la presión, además de hablar de tenis y de "la vida en general".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Me contó mucho sobre la pista de césped y también sobre sus experiencias anteriores", continuó Antonelli. "Fue genial poder charlar con él de cualquier cosa, la verdad. Hablamos de mis carreras. Hablamos de cuando él solía jugar, y también de su vida en general.
"Así que fue genial porque creo que, además de ser un atleta increíble, también es una persona increíble. Muy humilde y muy abierta. Así que fue estupendo. Sobre la presión, simplemente me dijo que me centrara de verdad en una carrera a la vez, que me centrara en lo que puedo controlar y también en controlar las emociones, especialmente las que pueden hacer que cometas errores. Esos fueron los principales consejos. Aparte de eso, fue una experiencia increíble".
Antonelli llega al Gran Premio de Bélgica con una ventaja de 25 puntos sobre su compañero de equipo George Russell en el campeonato.
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