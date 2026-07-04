El enfrentamiento en pista entre Liam Lawson e Isack Hadjar fue uno de los últimos momentos realmente interesantes de la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de 2026, ya que se trataba de la lucha por el octavo puesto, el último que daba puntos en esta carrera corta.

En uno de los últimos episodios de la lucha, en la penúltima vuelta, cuando Hadjar intentaba una maniobra por el interior con el Racing Bulls al acercarse a la curva de Stowe, el francés se vio sorprendido por un movimiento hacia la derecha del neozelandés justo cuando empezaba a situarse a su altura.

Obligado a reducir la velocidad para evitar el contacto, Hadjar se quejó posteriormente por radio a su equipo. El incidente fue "tomado en cuenta" por la dirección de carrera, antes de que los comisarios se hicieran cargo del mismo para investigarlo. Tras convocar a los pilotos, decidieron imponer una advertencia a Lawson.

Aunque consideran que la situación en sí misma era, en general, compleja y se encontraba dentro de los límites reglamentarios, estiman, no obstante, que el e Lawson se pasó ligeramente de la raya con su maniobra brusca, a pesar de que Hadjar, durante la audiencia, consideró que ello no merecía sanción.

A continuación se expone la justificación de la decisión en su totalidad : "El caso se refería a la maniobra defensiva realizada por el coche n.º 30 al acercarse a la curva 15 de la vuelta 16, mientras defendía su posición frente al coche n.º 6".

"El piloto del coche n.º 30 declaró que, en el momento de los hechos, aún circulaba a plena velocidad y no había comenzado a frenar, y que el movimiento del coche formaba parte de una desaceleración y una preparación para la curva, más que de un movimiento realizado durante el frenado".

Isack Hadjar (Red Bull) Foto de: Liam Fabre

"El piloto del coche n.º 6 declaró que la maniobra del coche n.º 30 había sido brusca, pero que se había dejado espacio suficiente y se había evitado cualquier contacto. En su opinión, este incidente no justificaba ninguna sanción. También señaló que los dos coches tenían niveles de energía diferentes, lo que dificultaba la evaluación de la velocidad de aproximación".

"Los comisarios admiten que no se trató de un cambio de dirección significativo una vez que la fase de frenada había comenzado claramente, y admiten asimismo que el coche n.º 30 dejó suficiente espacio al coche n.º 6 para garantizar que no se produjera ningún contacto. Los comisarios también admiten que los diferentes niveles de energía de ambos coches dificultaron al piloto del coche n.º 30 la evaluación de la velocidad de aproximación en la curva".

"No obstante, los comisarios consideraron que la maniobra defensiva del coche n.º 30 fue lo suficientemente tardía y brusca como para justificar una advertencia oficial. Aunque los comisarios no consideraron que las circunstancias justificaran una sanción más severa, estimaron que dicha maniobra sobrepasaba ligeramente el límite de lo aceptable en una maniobra defensiva a la entrada de una curva."

"En consecuencia, los comisarios imponen una advertencia al piloto del coche n.º 30".