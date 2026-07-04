Verstappen, sarcástico tras la sprint en Silverstone: "Al menos aprendimos qué no hacer"

Max Verstappen, que partía desde la tercera posición, sufrió las dificultades de Red Bull en esta carrera y rápidamente perdió tres puestos, tras ser adelantado nada más dar la salida por losMcLarende Lando Norris y Oscar Piastri, así como por el Mercedes de George Russell.

Posteriormente, al igual que en la primera mitad de la carrera, el neerlandés se vio envuelto en una batalla con los pilotos que le rodeaban, hasta el punto de remontar momentáneamente hasta la cuarta posición e incluso presionar a Lando Norris, antes de que el desarrollo más normal de la prueba acabara por alcanzarle y le hiciera retroceder de nuevo, hasta la sexta posición, por detrás de Charles Leclerc y por delante de Oscar Piastri al cruzar la línea de meta.

Al término de la carrera, en una entrevista con Viaplay en neerlandés, el cuatro veces campeón del mundo se mostró bastante sarcástico sobre el rendimiento de su escudería en todos los aspectos, así como sobre los errores cometidos en materia de orientación técnica.

Las salidas... ¡ , sigue siendo todo o nada en Red Bull ?

Pues bien, la mayoría de las veces, es "nada"…

Verstappen estuvo un rato en la lucha con Norris y Russell. Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Siempre el mismo problema ?

No, esta vez solo fue un patinazo de las ruedas. Solté el embrague y tuve que esperar a que los neumáticos volvieran a agarrar. No fue lo ideal, pero después de eso conseguí volver a situarme en una posición correcta, bueno, digamos que normal.

Sin embargo, se ve claramente que, sencillamente, somos demasiado lentos. Demasiado lentos en las curvas lentas, demasiado lentos en las curvas rápidas y con un desgaste de los neumáticos mayor que el de los demás.

Esta carrera también ha sido bastante agitada.

Así es este circuito. Puedes adelantar en una recta y que te adelanten en la siguiente.

De nuevo fue la batalla de las baterías…

Personalmente, he decidido no volver a decir nada al respecto.

¿Habéis sacado alguna conclusión de cara a la clasificación?

Bueno, al menos hemos aprendido lo que no hay que hacer…

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