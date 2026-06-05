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Fórmula 1 GP de Mónaco

Hamilton sorprende a los fans de F1 al llegar a Mónaco con una Ducati de edición limitada

Lewis Hamilton hizo una elegante llegada al Gran Premio de Mónaco en una ultrarrara Ducati Panigale V4 S 100 plateada

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton nunca ha sido de los que esquivan una gran entrada, y el siete veces campeón ha continuado esta tendencia en el Gran Premio de Mónaco.

Al llegar para el día de medios en Montecarlo, el piloto británico apareció en el paddock sobre una muy particular Ducati Panigale V4 S 100 plateada.

La Panigale V4 S 100 fue creada para celebrar el 100º aniversario de Ducati en 2026. La producción está limitada a solo 100 unidades en todo el mundo, lo que la convierte en una de las motocicletas más codiciadas. Alejándose del llamativo diseño rojo de Ducati, la Panigale V4 S 100 está acabada en una elegante decoración plateada, que es un homenaje a la 750 Imola Desmo. El ejemplar de Hamilton también lleva su número de carrera 44 en la parte delantera.

"Oh, se ve increíble", escribió un aficionado en Reddit, mientras otro añadió: "Hombre, ojalá tuviera dinero."

"El número 44 en una Ducati vistiendo todo de rojo Ferrari al llegar a Mónaco parece el sueño febril de alguien, y me encanta", comentó otra persona, y otra escribió: "Digan lo que quieran sobre él, este tipo tiene aura."

"Ni siquiera me importa una m**rda las motocicletas, y siempre me emociona ver sus llegadas al paddock en moto", publicó otra persona.

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Bajo la carrocería, la Panigale V4 S 100 presume de especificaciones centradas en la pista derivadas directamente del éxito de la marca italiana en MotoGP y World Superbike. Está impulsada por un motor V4 Desmosedici Stradale de 1103 cc que genera 216 caballos de fuerza a 13,500 rpm y 120.9 Nm de par a 11,250 rpm.

Aunque Ducati no ha confirmado públicamente un precio de venta para la tirada tan limitada, se estima que vale más de $80.000 dólares.

Hamilton llegó a Montecarlo tras conseguir su mejor resultado como piloto de Ferrari, al haber logrado el segundo lugar en Canadá. Actualmente ocupa la cuarta posición en la clasificación de pilotos con 72 puntos, por detrás del líder del campeonato Kimi Antonelli con 131, George Russell con 88 y Charles Leclerc con 75.

El Gran Premio de Mónaco tendrá lugar el domingo 7 de junio.

Fotos del GP de Mónaco - jueves

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lily Collins, Sergio Perez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Automobile Club de Monaco mascot

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Mechanics work on the car of Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Cadillac front wing detail

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Emerson Fittipaldi

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Mechanics work on the car of Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Dan Towriss, Cadillac CEO and his wife Cassidy

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Mattia Binotto, Audi

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Audi front wing detail

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lily Collins

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
A general view of the harbour

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
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