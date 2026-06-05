Lewis Hamilton nunca ha sido de los que esquivan una gran entrada, y el siete veces campeón ha continuado esta tendencia en el Gran Premio de Mónaco.

Al llegar para el día de medios en Montecarlo, el piloto británico apareció en el paddock sobre una muy particular Ducati Panigale V4 S 100 plateada.

La Panigale V4 S 100 fue creada para celebrar el 100º aniversario de Ducati en 2026. La producción está limitada a solo 100 unidades en todo el mundo, lo que la convierte en una de las motocicletas más codiciadas. Alejándose del llamativo diseño rojo de Ducati, la Panigale V4 S 100 está acabada en una elegante decoración plateada, que es un homenaje a la 750 Imola Desmo. El ejemplar de Hamilton también lleva su número de carrera 44 en la parte delantera.

"Oh, se ve increíble", escribió un aficionado en Reddit, mientras otro añadió: "Hombre, ojalá tuviera dinero."

"El número 44 en una Ducati vistiendo todo de rojo Ferrari al llegar a Mónaco parece el sueño febril de alguien, y me encanta", comentó otra persona, y otra escribió: "Digan lo que quieran sobre él, este tipo tiene aura."

"Ni siquiera me importa una m**rda las motocicletas, y siempre me emociona ver sus llegadas al paddock en moto", publicó otra persona.

Bajo la carrocería, la Panigale V4 S 100 presume de especificaciones centradas en la pista derivadas directamente del éxito de la marca italiana en MotoGP y World Superbike. Está impulsada por un motor V4 Desmosedici Stradale de 1103 cc que genera 216 caballos de fuerza a 13,500 rpm y 120.9 Nm de par a 11,250 rpm.

Aunque Ducati no ha confirmado públicamente un precio de venta para la tirada tan limitada, se estima que vale más de $80.000 dólares.

Hamilton llegó a Montecarlo tras conseguir su mejor resultado como piloto de Ferrari, al haber logrado el segundo lugar en Canadá. Actualmente ocupa la cuarta posición en la clasificación de pilotos con 72 puntos, por detrás del líder del campeonato Kimi Antonelli con 131, George Russell con 88 y Charles Leclerc con 75.

El Gran Premio de Mónaco tendrá lugar el domingo 7 de junio.

Fotos del GP de Mónaco - jueves