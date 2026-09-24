Los comisarios de la FIA del Gran Premio de Azerbaiyán resolvieron no sancionar a Lewis Hamilton por la maniobra en la que impidió una vuelta rápida de Liam Lawson, Racing Bulls, durante la segunda práctica libre de este jueves y, en su lugar, únicamente recibió una reprimenda.

Durante el desarrollo de la FP2, el piloto de Ferrari rodaba a velocidad reducida regenerando energía en el sector final de la pista mientras Liam Lawson venía en una vuelta rápida de simulación de clasificación.

Al aproximarse a la penúltima variante del trazado, el neozelandés encontró al británico en la línea de carrera. La drástica diferencia de velocidad obligó a Lawson a realizar una maniobra evasiva soltando el acelerador y aplicando levemente el freno en una zona extremadamente rápida.

Tras la acción, Lawson se quejó de inmediato en la radio del equipo calificando la maniobra como severamente peligrosa. Esto generó que los comisarios citaran a Hamilton después de la sesión.

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El comunicado completo de los comisarios de la FIA

Tras escuchar las versiones de los involucrados y analizar la telemetría la decisión fue únicamente una reprimenda, la segunda para Hamilton en la temporada.

El documento oficial de la FIA dice lo siguiente:

“Los Comisarios escucharon al piloto del auto 44 (Lewis Hamilton), al piloto del auto 30 (Liam Lawson), a los representantes de los equipos y revisaron evidencias de video, tiempos, telemetría, radio del equipo y cámaras a bordo.

“Hamilton estaba en una vuelta de salida y Lawson se aproximaba en una vuelta rápida. Su equipo informó dos veces a Hamilton sobre la llegada de Lawson.

“Las Notas del Director de Carrera exigen que los autos en vueltas de salida o lentas se mantengan en el extremo izquierdo desde la salida de la curva 16 hasta la entrada de la curva 18, y requieren que equipos y pilotos gestionen sus distancias antes de la curva 18 para transitar desde el ápice de la curva 18 hasta el ápice de la curva 19 sin obstaculizar a un auto en vuelta competitiva.

“Hamilton no se mantuvo en el extremo izquierdo entre las curvas 16 y 18. Al aproximarse a la curva 19, mientras Lawson se acercaba por detrás, Hamilton permaneció en la línea de carrera, lo que obligó a Lawson a levantar el acelerador y frenar ligeramente. Por lo tanto, los Comisarios determinaron que Hamilton no siguió las instrucciones de gestión de tráfico e impidió innecesariamente a Lawson.

“La sanción habitual por una infracción de obstaculización durante los Entrenamientos Libres es una advertencia, a menos que sea peligrosa o con intención. En este caso no hubo intencionalidad, pero dado el trazado, las curvas de alta velocidad y las instrucciones específicas del Director de Carrera, la obstaculización fue severa a juicio de los Comisarios.

“Los Comisarios también tuvieron en cuenta la dificultad para gestionar el despliegue de energía desde la curva 16 hasta la curva 19 y el final de la vuelta. Además, ambos pilotos mencionaron durante la audiencia que, cuando un piloto no tiene más energía para desplegar, la diferencia de velocidad entre los dos autos en esa sección específica es importante.

"Teniendo en cuenta estas circunstancias, los Comisarios imponen una Reprimenda de Conducción”.