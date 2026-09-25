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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Hamilton: "Llevé a Charles Leclerc en mi estela todo el tiempo" y acabé 0.5 s más lento"

Hamilton achacó su mal resultado en la clasificación de Bakú a la ejecución, aunque admitió que los neumáticos eran "un fastidio".

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton ha lamentado la estrategia de clasificación Ferrarien el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, explicando que le dejó sin rebufo.

El rendimiento de Hamilton fue empeorando a lo largo de la clasificación del viernes en Bakú, ya que superó a su compañero de equipo Charles Leclerc por exactamente una décima en la Q1, antes de acabar a 0,257 s y 0,495 s de distancia en los dos segmentos siguientes, respectivamente. Como consecuencia, quedó sexto en la Q3, mientras que su compañero de equipo ascendió al segundo puesto.

Sin embargo, el siete veces campeón del mundo atribuyó su falta de ritmo a dos factores: no solo su dificultad para sacar el máximo partido a los neumáticos, sino también la estrategia de Ferrari, ya que se quedó sin quien le diera estela en su única tanda de seis vueltas de la Q3.

"Llevamos todo el fin de semana teniendo problemas para que los neumáticos funcionen", dijo Hamilton. "La Q1 estuvo bastante bien. Me pareció que el coche no iba tan mal en la Q1.

"En la Q2 empezamos a tener aún más problemas con los neumáticos traseros. Y en esas dos sesiones iba detrás de al menos algunos coches. Tras la Q2 decidieron cambiar el plan de vueltas y hacer solo una, sin prever que saldría sin nadie delante de mí y que acabaría a rebufo de Charles todo el tiempo. Estaba a 25 segundos de George [Russell], así que…"

Añadió: "Charles hizo un trabajo realmente bueno. Justo al final le di un buen rebufo hasta la línea de salida".

Hamilton sí que se benefició de un rebufo en la sesión de FP3 de hoy y consideró que le valió "seis décimas", lo que, en teoría, le habría aupado a la primera fila en la Q3.

"Literalmente, se trata simplemente de no tener a nadie por delante", insistió al referirse a su decepcionante resultado. "Como he dicho, estaba zigzagueando para intentar salvarme la vida, y aun así no conseguí que estos estúpidos neumáticos funcionaran. Es un auténtico rollo. Tenemos que volver a traer unos buenos neumáticos".

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

A pesar del resultado alentador de Leclerc —y de la aparente convicción de Hamilton de que podría haber sido aún más rápido—, el británico no cree que Ferrari tenga el segundo monoplaza más rápido. "Quizá el tercero", añadió. "Creo que Max [Verstappen] ha sido más rápido durante todo el fin de semana, y no sé qué le pasó en la sesión.

"Va a ser difícil adelantar a cualquiera de los coches".

Cuando se describió su sesión de clasificación como una "tormenta perfecta" en la que "nada salió bien", un desanimado Hamilton respondió: "Pasa todo el tiempo, así que ya estoy acostumbrado".

Esta ha sido la primera vez en 2026 que el piloto de Ferrari se ha clasificado a más de un segundo de la pole position, con un enorme déficit de 1,332 s respecto a George Russell, Mercedes, que fue ocho décimas más rápido que nadie.

Fotos del GP de Azerbaiyán de F1 – Viernes

George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Esteban Ocon, equipo Haas de F1; Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lewis Hamilton, Ferrari, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Esteban Ocon, equipo Haas F1

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Oscar Piastri, McLaren

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

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Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
George Russell, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari; George Russell, Mercedes; Oscar Piastri, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari; George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del GP de Azerbaiyán en Bakú
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