Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Villeneuve señala la barrera que afrontan las mujeres en F1 tras el test de Jamie Chadwick con Williams

Jacques Villeneuve dice que la falta de mujeres en la Fórmula 1 se debe en gran medida a la reducida cantera de talento

Lydia Mee
Publicado:
Jacques Villeneuve

El campeón de Fórmula 1 de 1997 Jacques Villeneuve dice que la falta de mujeres pilotos en la parrilla actual es fundamentalmente una cuestión de números.

Hablando en Sky Sports F1 en Azerbaiyán junto a la tricampeona de la W Series Jamie Chadwick, que esta semana probó un coche de F1 de Williams, Villeneuve señaló la reducida cantera de talento como un problema importante para las mujeres en el automovilismo.

"Es difícil porque no hay muchas mujeres, o suficientes mujeres intentándolo", dijo Villeneuve. "La cantera de talento es pequeña, así que eso lo hace muy difícil. Por cada 1000 hombres, quizá haya una mujer intentándolo, y entonces eso complica las cosas."

Chadwick argumentó que otro problema es la falta de asientos disponibles en la F1, pero añadió que le animaba que su prueba demostrara que era físicamente posible para una mujer competir con esa maquinaria.

"Hablábamos de campeones de Fórmula 3, campeones de Fórmula 2, todos con dificultades para conseguir asientos. No son solo las mujeres las que tienen dificultades para conseguir asientos. Todo el mundo tiene dificultades para conseguir asientos.

Jamie Chadwick, Williams

Jamie Chadwick, Williams

Photo by: Williams

"Para mí, lo que esa prueba realmente ha afianzado es que las mujeres pueden ser capaces y lo serán en el futuro. Pero, como también dijo Jacques, solo necesitamos que más se involucren, y finalmente veremos a una campeona de Fórmula 3, una campeona de Fórmula 2 y, en última instancia, en la parrilla [de F1] plenamente por méritos propios.

"Así que, por mucho que me hubiera encantado decir: 'Sí, estaría bien fácilmente'. No lo estaría, simplemente por el nivel al que operan. Pero conducir físicamente el coche y subirme a él fue muy duro para mi cuello, pero posible. Así que eso es positivo."

La piloto británica de 28 años, que ejerce como embajadora de Williams, completó 32 vueltas al circuito de Portimao con el monoplaza FW47 de 2025 del equipo de Grove.

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Por qué el "peligroso" incidente entre Hamilton y Lawson no generó cambios en Bakú

Top Comments
More from
Lydia Mee

¿F1 debería cambiar el sistema de puntos con 10 sprints? Buxton piensa que sí

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
¿F1 debería cambiar el sistema de puntos con 10 sprints? Buxton piensa que sí

Coulthard advierte de que "rodarán cabezas" si fracasa la mejora del Williams FW48

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Coulthard advierte de que "rodarán cabezas" si fracasa la mejora del Williams FW48

Leclerc debe "recuperar ese respeto" de Hamilton, dice Montoya

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Leclerc debe "recuperar ese respeto" de Hamilton, dice Montoya
More from
Jacques Villeneuve

Lo que Jacques Villeneuve realmente aprendió de Gilles: "Yo puedo hacer esto, tú no"

Fórmula 1
Fórmula 1
Lo que Jacques Villeneuve realmente aprendió de Gilles: "Yo puedo hacer esto, tú no"

Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996

Fórmula 1
Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996

Villeneuve pide a Ferrari que favorezca a Lewis Hamilton, pero ¿ocurrirá?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Villeneuve pide a Ferrari que favorezca a Lewis Hamilton, pero ¿ocurrirá?

Últimas noticias

Villeneuve señala la barrera que afrontan las mujeres en F1 tras el test de Jamie Chadwick con Williams

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Villeneuve señala la barrera que afrontan las mujeres en F1 tras el test de Jamie Chadwick con Williams

Alpine explica la decisión de bajar a Da Costa y Makowiecki para la carrera del WEC en Fuji

WEC
WEC WEC
Fuji
Alpine explica la decisión de bajar a Da Costa y Makowiecki para la carrera del WEC en Fuji

Por qué el "peligroso" incidente entre Hamilton y Lawson no generó cambios en Bakú

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Por qué el "peligroso" incidente entre Hamilton y Lawson no generó cambios en Bakú

Red Bull "por fin" identifica el misterioso problema señalado por Verstappen durante años

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Red Bull "por fin" identifica el misterioso problema señalado por Verstappen durante años