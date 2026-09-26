Carson Hocevar y Ryan Blaney intercambian palabras amables una semana después de su pelea

Hace menos de una semana, Carson Hocevar se vio obligado a dar un puñetazo a Ryan Blaney después de que este se le encarara y le agarrara por el mono ignífugo tras el incidente que tuvieron en la Carrera Nocturna de Bristol.

El viernes, en el Kansas Speedway, Hocevar afirmó que ese enfrentamiento y la forma en que Blaney ha gestionado todo lo ocurrido desde entonces han consolidado la gran admiración y el fanatismo que el joven piloto de Spire Motorsports siente por el campeón del Team Penske.

Watch: Hocevar reacts to Blaney's podcast comments on Bristol clash

"Creo que Ryan es uno de los tipos más geniales del paddock, simplemente por… tiene un bigote genial, fuma, bebe whisky y todo eso. Creo que encaja muy bien en ese papel. Así que, sinceramente, creo que me ha hecho ser aún más fan suyo".

A Hocevar le parece genial que Blaney participara en el podcast "Actions Detrimental" de Denny Hamlin y asumiera la mitad de la responsabilidad por su incidente. Blaney podría haberse disimulado el ojo morado que le hizo Hocevar, pero ha reconocido que le dieron una paliza el sábado por la noche.

"Cuando apareció allí, pensé: “Vale, sin duda hay que respetarlo por eso”", dijo Hocevar. "Podría haberse puesto un poco de hielo en el ojo o lo que sea… Yo no quería darle. Mirando atrás, entiendo al 100 % que quizá él solo quisiera darme un empujón y luego gritarme.

"Pero creo que ambos nos miramos, y en ese momento, como no ves nada, das por hecho lo peor".

Rueda de prensa de Carson Hocevar Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

Así pues, Hocevar lanzó el puñetazo. Desde ese punto de vista, habría sido fácil esperar que Blaney tuviera más palabras de provocación en Kansas, pero no fue así. En cambio, el campeón de la Copa NASCAR de 2023 reconoció que no era habitual en él iniciar una pelea, y que su frustración se debía a un comienzo decepcionante en su "Chase for the Championship".

Sufrió un accidente en Gateway por un fallo de frenos y tuvo problemas para superar la inspección técnica previa a la carrera la semana anterior en Darlington. Blaney y Hocevar luchaban por el segundo puesto cuando un cruce bloqueado envió al Penske n.º 12 contra el muro, alejándolo aún más del liderato en la clasificación.

"Que Gateway acabara así fue frustrante después de haber tenido un día realmente bueno y haber tirado por la borda muchos puntos", dijo Blaney. "Y luego tener que salir desde atrás en Bristol porque la clasificación se suspendió por la lluvia tras nuestro problema en Gateway; hicimos un gran trabajo remontando, teníamos un coche rápido, tuvimos un problema en la calle de boxes y nos recuperamos, pero la noche volvió a acabar mal, y al darme cuenta de cuántos puntos más habíamos perdido… Todo eso se fue acumulando, y cosas por el estilo".

Watch: Blaney explains Bristol confrontation, NASCAR's no-penalty call

Dijo que todas esas cosas fueron acumulándose hasta alcanzar un punto álgido.

"Desde mi punto de vista, esta Chase no ha ido exactamente como pensaba que iba a ir, solo un par de finales difíciles seguidos", dijo Blaney. "Empiezas a darte cuenta de que: “Tío, esto simplemente no está saliendo como pensaba que iba a salir”.

"Y ya fuera por cosas que hicimos nosotros. Lo de Gateway fue simplemente una situación desafortunada. Que Bristol acabara como acabó fue un fastidio, y empiezas a darte cuenta de que: “Vaya, ahora va a ser muy difícil recuperar esos puntos”, y esta es tu temporada. Por esto es por lo que competimos, así que creo que todo eso simplemente se fue acumulando".

Hocevar dice que espera que puedan hablar este fin de semana porque cree que tienen mucho en común.

"En mi caso, llevo toda la vida viendo este deporte, y estas cosas suelen ser las que unen a la gente y luego te ríes de ellas", dijo Hocevar. "Nunca he tenido ningún problema con él en la pista y hemos estado corriendo bien.

"Creo que es un tipo tan honesto como cualquiera y espero que pueda verlo con perspectiva y darse cuenta de que solo se trata de carreras y del calor del momento, y que todos los pilotos tienden a pensar en sí mismos. Con el tiempo, quizá veas las cosas de otra manera. En el calor del momento, no es más que eso: el calor del momento".

En ese sentido, Blaney afirmó que no va a cambiar su forma de competir contra Hocevar, y que no habían tenido ningún problema durante casi dos años antes de este fin de semana.

"Creo que hemos competido bastante bien el uno contra el otro, así que no creo que vaya a haber nada diferente a correr con intensidad en los momentos difíciles, como de costumbre", dijo Blaney. "Pero eso ocurre con cualquiera en determinados momentos de la carrera, así que no veo que vaya a haber un gran cambio".

Ética en las últimas vueltas

En última instancia, Hocevar suele ser el que más ira despierta entre sus compañeros por no levantar el pie del acelerador cuando la ética convencional sugiere que debería hacerlo.

Al mismo tiempo, este incidente ocurrió en la recta final de la carrera nocturna de Bristol, y ambos luchaban por el segundo puesto cuando una bandera amarilla en cualquier momento podría haber cambiado sus posibilidades de ganar.

"Cada uno es diferente", dijo Blaney. "Cada uno tiene su propio código: todos y cada uno de los pilotos del garaje. Creo que, en esa situación, como dije antes, las razones del contacto estaban más o menos al 50-50, pero yo no habría… creo que muchos pilotos en esa situación, si alguien no estuviera contento con el bloqueo o algo así que se hubiera hecho, simplemente me habrían embestido en mitad de la curva, me habrían desplazado dos o tres carriles y habrían recuperado la posición, y luego volveríamos a la carga.

"Creo que el hecho de que me destrozaran un poco fue algo que me motivó un poco más, pero, como he dicho, cada uno es diferente. La gente sacó a relucir lo de Joey (Logano) y Christopher Bell, que fue algo parecido, y así es como lo abordó Joey, así que cada uno tiene su propia idea de lo que es justo o antideportivo, o simplemente de cómo correr. Son las decisiones que se tomaron".

Watch: Inside the Hocevar-Blaney incident that led to post-race fight

Hocevar afirmó que ha intentado ser más prudente a la hora de elegir el momento adecuado. Dicho esto, estaba compitiendo por la victoria en los últimos compases de la carrera, y Blaney tomó la decisión de reducir la velocidad.

"A este coche le encantan las maniobras defensivas", dijo Hocevar. "Puedes bloquear aerodinámicamente y hacer todo lo que puedas. A veces simplemente tienes que lanzarte a por todas y ver si puedes hacer algunas maniobras agresivas para pillar al “quarterback” desprevenido, por así decirlo; y ese es más o menos mi código, hipotéticamente.

"Por mi parte, dejo pasar a la gente con mucho gusto, sobre todo a aquellos a los que he sacado de la pista en el pasado, pero a mí también me dejan pasar muchas veces".

¿Hablarán?

"Aún no lo he visto hoy", dijo Hocevar. "Pero creo que, más que nada, todos nos estamos refugiando de la lluvia. Pero no, nos llevamos bien y todo eso. Me he comprado una camiseta sin mangas y a él le gustan esas cosas, así que quizá podamos congeniar un poco gracias a eso".