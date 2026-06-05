La FIA y Liberty presionan para definir los cambios a los motores de la F1 2027

Ahora existe una fecha límite inminente para la aprobación final del reglamento de unidades de potencia de Formula 1 de 2027. La FIA y Liberty Media están ejerciendo una fuerte presión sobre los actuales fabricantes de motores para encontrar un compromiso capaz de satisfacer a todas las partes implicadas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo durante el Gran Premio de España del 12 al 14 de junio.

La FIA espera ajustar las reglas de los motores para 2027, alejándose del reparto cercano al 50:50 entre potencia eléctrica y de combustión que presentan este año. Sin embargo, la federación no vio con buenos ojos un cambio repentino de postura por parte de Ferrari y Audi.

Los dos fabricantes cambiaron de discurso apenas unos días después de una reunión que precedió al Gran Premio de Canadá, en la que todos los fabricantes de motores parecían converger en la necesidad de intervenir sobre las futuras unidades de potencia.

En esa reunión, la FIA puso sobre la mesa una propuesta precisa: un aumento del 14% en el flujo de combustible, incrementando así la potencia de combustión interna en 50 kW y al mismo tiempo reduciendo el componente eléctrico en 50 kW. Con una relación de 450 kW procedentes del motor de combustión y 300 kW del MGU-K, habría sido posible eliminar problemas críticos como el superclipping y la gestión excesiva de la batería durante la vuelta de clasificación, según la FIA.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, CEO de F1 Group Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Cuando el paddock llegó a Montreal, la posición de Audi y Ferrari ya no era la misma que la que había surgido apenas una semana antes: los dos fabricantes destacaron cómo una modificación de esta magnitud requeriría una intervención significativa en las unidades de potencia, con inevitables implicaciones en términos de fiabilidad, así como de costos y gestión interna del trabajo.

En la raíz del cambio de rumbo estaba el temor a perder los beneficios garantizados por el ADUO. En los días posteriores al GP de Canadá y antes del fin de semana de Montecarlo, ganó fuerza una solución alternativa que, al menos sobre el papel, haría posible alcanzar la proporción 60/40 entre potencia de combustión interna y eléctrica sin requerir modificaciones sustanciales en las unidades de potencia que ya se encuentran en una fase avanzada de desarrollo.

Mientras tanto, la Comisión de Formula 1 ya ha aprobado una reducción de la carga aerodinámica de los monoplazas de 2027. Se habla de un recorte de entre 40 y 50 puntos, con el objetivo de reducir la resistencia aerodinámica y bajar las velocidades en curva, favoreciendo así las fases de recuperación de energía. Combinando esta intervención con un aumento del flujo de combustible limitado al 5%, se considera posible reducir significativamente el fenómeno de lift and coast sin intervenir de forma importante en la arquitectura de las unidades de potencia.

Sin embargo, la ventana de tiempo para encontrar un acuerdo se ha reducido ahora al mínimo. Sea cual sea la dirección elegida, tendrá que definirse rápidamente. La FIA y Liberty Media esperan alcanzar una posición compartida al final de este fin de semana, para poder llevar el paquete final a aprobación durante el Gran Premio de España.

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