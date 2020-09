Hamilton: "Rusia es el peor lugar para estar en la pole"

El piloto británico alcanzó su 96° pole position en la Fórmula 1 pero el camino a ella no le resultó nada fácil en esta ocasión al verse a punto de quedar eliminado en la Q2.

Hamilton excedió los límites de la pista en la última curva del circuito de Sochi en su primera vuelta rápida de la segunda fase de la clasificación y cuando finalmente iba en busca de un tiempo en su segundo intento, un fuerte accidente de Sebastian Vettel en la curva 4 motivó una bandera roja a 2m15s del final.

Una vez que regresó la bandera verde, Hamilton logró cruzar la meta apenas un segundo antes del final para poder comenzar su vuelta rápida que le permitió avanzar a la Q3, donde finalmente se despacharía con un tiempo de 1m31s304 que resultó imposible para sus rivales.

"Fue una de las peores sesiones de clasificación. Fue horrible. El corazón en la boca todo el tiempo", comenzó Hamilton su resumen de lo acontecido luego de alcanzar su segunda pole en Rusia tras la obtenida en este circuito en 2014.

"El primer tiempo obviamente me fue eliminado. Es la primera vez que me ido ancho en todo el fin de semana. Y quise quedarme fuera y hacer otra vuelta pero me dijeron que entrara y montara neumáticos nuevos y entonces salió la bandera roja", explicó el piloto de Mercedes.

El plan era avanzar a la Q3 con el neumático medio para iniciar con ese compuesto el domingo en la carrera, pero como Hamilton estaba en aprietos el equipo optó por montarle los blandos para su salida final de la Q2.

"Fue un verdadero riesgo una vez que salimos con el siguiente neumático y al final empezaré (el domingo) con el neumático blando, lo cual no es bueno", valoró Hamilton.

"Más allá de eso, es agradable estar en la pole, pero este es probablemente el peor lugar para estar en la pole por el rebufo que toman los autos este año, así que sin duda lo más probable que me adelanten mañana con el rebufo".

Además de la chance de verse sin defensa en la largada, Hamilton insistió en que la diferencia de compuesto con Bottas y con Verstappen, quien también arrancará con medios, lo pone en una situación muy difícil para ir por la victoria en un día en que, de ganar, igualará el récord de 91 triunfos en F1 que tiene Michael Schumacher.

"Los muchachos contra los que estoy corriendo estarán ambos con el neumático medio mañana así que definitivamente va a ser difícil ganar la carrera. Pero, sin embargo, voy a ser positivo, tratar de averiguar cómo puedo hacerlo mejor. Conseguir una buena salida, sea lo que sea. Y ya veremos", finalizó.

Información adicional por Luke Smith

Galería: las fotos de Lewis Hamilton el sábado en el GP de Rusia

Galería Lista Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 en Parc Ferme con el trofeo Pirelli Pole Position 1 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 en Parc Ferme 2 / 22 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 en Parc Ferme 3 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole position Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra 4 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 5 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 6 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 7 / 22 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 8 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 9 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, George Russell, Williams FW43 10 / 22 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 11 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 12 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 13 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 14 / 22 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 15 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 16 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 17 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 18 / 22 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 19 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 20 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 21 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 22 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

