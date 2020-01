Hamilton sintió la presión de un Bottas 2.0

Bottas ganó el año pasado el Gran Premio de Australia de forma contundente, superando a su compañero de equipo Hamilton por más de 20 segundos, aunque el daño que inglés sufrió durante la carrera contribuyó a esa diferencia.

Esa victoria, además de la vuelta rápida, se produjo en respuesta a un deslucido final de la temporada 2018 para Bottas, cuyo mensaje "A quien corresponda, que le den" en la radio del equipo Mercedes después de la carrera de Melbourne añadió comentarios sobre una imagen de un 'Bottas 2.0'.

Aunque Hamilton respondió con victorias en Bahrein y China, el finlandés recuperó brevemente la ventaja en puntos al ganar el Gran Premio de Azerbaiyán a finales de abril.

"La calificación fue buena en Melbourne, pero perdí la carrera", dijo Hamilton. "Tuve el daño y caí bastante lejos”.

"Las primeras carreras no suelen ser perfectas para mí. Todavía no están mal, siguen siendo mejores que la media, pero luego estaban todas las presiones externas de 'Valtteri 2.0' y pensaba: 'Estamos 2-2 en esta etapa, dos victorias cada uno'.

"Tengo que mantenerme sólido en mi mente, no puedo permitir que los factores externos me afecten... pero siendo humano es muy difícil no notar esas cosas".

Hamilton luego consiguió cuatro victorias consecutivas después del evento de Bakú para poner un respiro entre él y Bottas, y ganó cinco veces más durante el resto de la temporada mientras conseguía un sexto título mundial.

Su puntuación final de 413 puntos fue también la más alta que ha logrado en una sola temporada.

Cuando se le preguntó si había dado prioridad a una campaña más consistente en lugar de una con "momentos de sorpresa", Hamilton respondió: "Ser más consistente en carrera fue muy importante para mí”.

“Fue una locura porque llegamos a agosto y estaba pensando, 'Cielos, he tenido ocho victorias', y como equipo sumábamos 14 victorias [Mercedes ganó 15 carreras en 2019] y como que te olvidas de esas cosas porque siempre estás mirando hacia adelante y el tiempo siempre corre".

"Pero no fue intencional no impresionar”.

“He estado buscando esa vuelta sorpresa durante el año. Y honestamente he tenido buenas vueltas, pero no se han mostrado en el orden, necesariamente”.

"Creo que algunos de mis segundos lugares que dividieron a los Ferraris, para mí se sintieron como relativamente como vueltas sorpresas, pero porque no estaba en la pole por medio segundo no parecía así, pero para mí sí”.

