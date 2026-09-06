De Chess.com a la pole de Monza: cómo Gasly venció a Russell dos veces en un día

Pierre Gasly dio una de las mayores sorpresas de la temporada de Fórmula 1 el sábado en Monza, logrando una inesperada pole position en el circuito donde consiguió su única victoria en Fórmula 1 en 2020.

El francés superó a su rival más cercano y favorito antes de la sesión, George Russell, por solo 0.060s en los últimos minutos de la clasificación, consiguiendo la primera pole position de su carrera de nueve años en la F1.

Ambos revelaron después que no fue la primera derrota que Gasly le infligía a Russell el sábado, ya que también acababan de terminar una partida de ajedrez online minutos antes del inicio de la clasificación.

"Enormes felicitaciones a Pierre porque es una actuación increíble", dijo Russell en la rueda de prensa posterior a la clasificación. "En realidad estábamos terminando una partida de ajedrez unos 15 minutos antes de la clasificación y me ganó ahí, y pensé: 'Bueno, creo que te ganaré en la clasificación', y aquí estamos, él está por delante de mí otra vez.

"Así que, sí, muchísimas felicitaciones para él. Por supuesto, me decepcionó no conseguir la pole position."

Gasly dijo que recién se enteró el viernes de que Russell también era jugador de ajedrez, y ambos intercambiaron sus cuentas en la mayor plataforma de ajedrez online y ya jugaron un par de partidas.

"Bueno, quiero decir, desde la reunión [de pilotos] de anoche, me di cuenta de que está obsesionado con el ajedrez", dijo Gasly. "Yo estoy obsesionado con el ajedrez. Somos unos cuantos en el paddock, unos cuantos pilotos, los que estamos obsesionados con ello. Así que simplemente intercambiamos nuestros IDs en Chess.com y hemos tenido una partidita en marcha, una ayer y otra que continuó hasta hoy.

Pierre Gasly junto a su entrenador de rendimiento, Ben Thorne. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Y debo decir que, antes de la quali, me sentía bastante confiado porque iba capturando pieza tras pieza. Y, sí, otra vez, como anécdota divertida, Ben [Thorne, entrenador de rendimiento] me dijo: 'Bueno, estás ganándole a George aquí, pero él te va a ganar a ti en unos minutos.' Yo estaba como: 'Sí, vete a la mierda.'

"Resultó que, sí, salió bien. Así que, sí, ha sido divertido. Creo que somos muy competitivos y, ya sea en la pista o fuera de ella, necesitamos encontrar nuestras pequeñas batallas en cualquier lugar donde podamos."

El ajedrez se ha convertido en un pasatiempo para varios pilotos de F1, con el dúo de Ferrari formado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc conocido por jugar regularmente entre ellos. Carlos Sainz también es conocido por ser un jugador entusiasta.