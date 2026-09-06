Perder el podio de Mónaco no impulsó la motivación de Gasly para lograr la pole de F1 en Monza

Pierre Gasly dice que podría haber prescindido de la decisión del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA (ICA) de despojarlo de su podio en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, tras haber logrado desde entonces la pole position en Monza.

El ICA anuló la decisión de los comisarios de Mónaco de revocar las sanciones de Gasly por exceso de velocidad en el pitlane de la carrera de Mónaco después de que se descubriera que las mediciones del pitlane eran inexactas. Tras cruzar la línea de meta tercero, ser relegado al séptimo puesto y recuperar el tercer lugar, el piloto de Alpine finalmente ha sido clasificado séptimo en la clasificación final de la carrera.

Poco más de 24 horas después, Gasly logró una sorprendente primera pole en F1 en el Gran Premio de Italia, superando al Mercedes de George Russell por 0.060s, por lo que se le preguntó si la decisión del ICA le estaba dando 'un poco de motivación extra'.

"No creo que pueda decir mucho sobre esto y todo lo que puedo decir es que no es una situación agradable, no es ideal", respondió el francés. "Obviamente, intento usar todo lo que puedo para convertirlo en algo positivo y en motivación extra, pero creo que podría haber prescindido de ello este fin de semana. Sí, eso es todo lo que diré".

Tras perderse los Entrenamientos Libres 1 para que el piloto reserva de Alpine Paul Aron cumpliera con los requisitos de novato, Gasly fue apenas 14º en FP2 y noveno en FP3, pero dio un salto adelante en la clasificación siendo primero en Q1, cuarto en Q2 y, obviamente, el tiempo más rápido en Q3, algo que cree que se debió a una "ejecución perfecta" por parte del equipo.

"Sabíamos que había un poco más sobre la mesa en las sesiones de práctica", comentó Gasly, "y luego creo que fue una muy buena ejecución por parte del equipo, poniéndome siempre en una gran posición en pista, gestionando la distancia lo mejor que pudimos, de verdad.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"En mi última vuelta, conseguí apuntar a estar ligeramente por encima de 2.5 segundos detrás de Lewis [Hamilton] cuando iba a ser rápido y en cierto modo tirar de mí con él. Así que creo que fue una ejecución perfecta.

"El equilibrio del coche es probablemente uno de los mejores que he tenido en lo que va de año, de verdad. De nuevo, me dio la confianza para atacar todas estas curvas, deslizarme y jugar con el coche, y logramos hacerlo funcionar en esa última tanda cuando todo importaba".

Aun así, ganar será una tarea difícil para Gasly, con la mayoría de los favoritos justo detrás de él en la parrilla, excepto el líder del campeonato Kimi Antonelli, que saldrá 19º tras exceder su asignación de unidades de potencia.

"Obviamente va a ser genial. Estoy en la mejor posición, ¿verdad?", insistió Gasly. "Salgo primero, no tengo a nadie delante. Solo tengo que centrarme en mi pilotaje y, ya sabes, sé cómo es no tener a nadie alrededor en este circuito, así que eso es una buena ventaja y probablemente el mejor lugar para hacerlo".

Hace seis años, una intervención del coche de seguridad en un momento afortunado catapultó a Gasly al frente del pelotón; lideró las últimas 26 vueltas, resistiendo la presión de Carlos Sainz en camino a una primera —y hasta ahora única— victoria. "Pero entonces, sí, va a ser una carrera larga", reflexionó.

"En realidad me sentí bastante bien. Obviamente no al ritmo de estos chicos a nuestro alrededor, pero parece que hemos ganado más ritmo de ayer a hoy. Así que, obviamente, daremos lo mejor de nosotros y veremos qué podemos sacar de ello. Pero, sí, estoy entusiasmado".