Lando Norris perdió la victoria en la carrera sin que fuera culpa suya —ni de su equipo—, sino simplemente por la desafortunada coincidencia de un coche de seguridad virtual, activado en la vuelta 14 del Gran Premio de España tras el abandono de Lance Stroll.

El piloto de McLaren se pasó la entrada al pit lane por apenas unos segundos antes de que se activara el coche de seguridad virtual —y probablemente fue el único que salió realmente perjudicado por ello—. Sus principales rivales, que en realidad ni siquiera se acercaban al ritmo de Norris este fin de semana, se beneficiaron de una parada fácil, mientras que el más rápido tuvo que conformarse con la tercera posición.

Eso no parece del todo justo. Así que era inevitable que volviera a surgir el tema de los posibles cambios en el reglamento tras un Gran Premio en el que el coche de seguridad virtual se convirtió, en gran medida, en el único tema de conversación real.

"Literalmente, no había nada que pudiera haber hecho hoy como piloto para hacerlo mejor", declaró Norris unos minutos después de la meta en la rueda de prensa. "Salí desde la pole, lideré la carrera y perderla por algo que escapaba a mi control no es, en mi opinión, la forma en que se debería ganar una carrera.

"Pero creo que la gente… Espero que la gente esté de acuerdo, creo que la gente lo estaría. Pero así son las carreras y ha pasado, así que no puedo quejarme realmente. Puedo estar molesto por ello, pero no puedo quejarme de verdad".

Ahora resulta bastante tentador afirmar que hay que cambiar las normas y, como suele ocurrir en este tipo de casos, se oirán muchas "soluciones fáciles", que de alguna manera parecen demasiado obvias tras un claro ejemplo de lo injusto que fue el resultado de la carrera.

Y hay al menos dos de esa índole, que el propio Norris mencionó durante la misma rueda de prensa.

"Ya lo hemos comentado varias veces en el pasado: se podría cubrir al menos durante una vuelta para que todos tuvieran la oportunidad de hacer las paradas en boxes, o simplemente bloquear la entrada al pit lane y que nadie pudiera entrar, salvo en caso de pinchazo o algo así, ya sabes".

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Así que creo que hay algunas cosas que se podrían hacer para que fuera más sencillo y más justo para todos, pero eso es un debate más amplio".

Ambas parecen buenas opciones. Sin embargo, en realidad, ambas son igual de inútiles.

Por qué cerrar el pit lane no funcionará

Cerrar el pit lane bajo el VSC o permitir que todos pararan habría funcionado a la perfección en Madrid, de eso no hay duda.

Al no haber repostaje, hay menos necesidad de permitir paradas en boxes durante el VSC. Los coches no se quedarán repentinamente sin combustible en caso de que se produzca una salida del coche de seguridad virtual o real en un momento desafortunado, por lo que el simple hecho de cerrar la entrada al pit lane eliminaría algunos de los elementos "injustos" del reglamento.

Si el pit lane hubiera permanecido cerrado, Norris no habría salido perdiendo, ya que nadie habría podido realizar una parada rápida.

¿Caso resuelto, entonces? No del todo. Simplemente por la razón por la que existe la necesidad de un coche de seguridad —o su equivalente virtual— en primer lugar: la mayoría de las veces, se produce a causa de accidentes en la pista. Cerrar el pit lane cuando puede haber un coche —o varios— avanzando a paso de tortuga por la pista con tres ruedas o con el alerón delantero dañado es sencillamente ilógico e inseguro.

El GP de España no fue la primera carrera en la que un VSC influyó en el resultado Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Permitir que solo los coches con daños entraran en boxes también sería problemático, ya que habría que definir de alguna manera qué se considera "daño" en el reglamento deportivo. ¿Un daño como el del alerón delantero de Oscar Piastri en Madrid se consideraría "suficiente" para una parada en boxes bajo el VSC? Si se lleva esto aún más lejos, ¿no intentarían entonces los pilotos sufrir también un pinchazo para ganarse el derecho a entrar en boxes?

Eso no haría más que crear demasiadas zonas grises —la más evidente de las cuales también la mencionó el propio Norris—.

"Creo que es algo que, como grupo de pilotos, todos querríamos", afirmó, aunque también admitió que "hay mucho más detrás".

"Ya sabes, dependiendo de si llueve y hay un VSC y llevas neumáticos lisos, ¿significa eso que puedes entrar en boxes o no? Es un tema complicado".

Sin duda, activar un VSC por motivos de seguridad y luego impedir que los pilotos con neumáticos lisos cambien a neumáticos de lluvia simplemente contradiría el propósito de la medida. Y si esa fuera una solución adecuada, se habría aplicado hace mucho tiempo. El problema es que no es tan sencillo como parece tras lo ocurrido en Madrid.

Un VSC de una vuelta completa tampoco es la solución

Entonces, la otra opción es asegurarse de que todos los pilotos tengan la oportunidad de entrar en boxes —y esa es, de hecho, una solución sencilla—. Porque lo que realmente jugó en contra de Norris no fue el hecho de que se activara el VSC cuando ya había pasado la entrada al pit lane, sino que, para cuando completó la vuelta, ya se había vuelto a dar luz verde.

El coche de seguridad de la FIA Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images vía Getty Images

¿Por qué no garantizar que el VSC dure al menos una vuelta, para que todos tengan la oportunidad de hacer una parada rápida?

Ese es un debate que los directores de carrera de la FIA y los pilotos sin duda pueden mantener durante la próxima reunión en Bakú, pero, aunque lo hicieran, probablemente llegarían rápidamente a la conclusión de que tampoco es una solución. Aunque, de nuevo, garantizaría un resultado "justo" del Gran Premio de España, es importante recordar que solo cubre este escenario concreto —y que, potencialmente, podría empeorar aún más las cosas en otros casos—.

Precisamente porque en la F1 siguen existiendo diferentes estrategias, casi siempre habrá quienes se beneficien de la suerte que supone la aparición del coche de seguridad —y quienes salgan perjudicados por ello—.

Hay un escenario claro que habría jugado en contra de Norris si las normas —y la propia carrera— hubieran sido ligeramente diferentes. Supongamos que el piloto de McLaren hubiera entrado en boxes en la vuelta 12 de la carrera para, por ejemplo, evitar un intento de "undercut" por parte de Kimi Antonelli y Mercedes. Eso sería algo perfectamente normal —y la posible estrategia del italiano sería entonces retrasar su parada para crear una mayor diferencia de neumáticos—.

Cualquier VSC tras la parada de Norris le habría puesto en peligro de perder la posición frente a Antonelli. Y en este caso, asegurarse de que el VSC durara al menos una vuelta garantizaría y aseguraría de hecho el resultado "injusto", simplemente porque Mercedes conseguiría una parada en boxes "gratis" por defecto, independientemente de la rapidez con la que los comisarios despejaran el incidente. Y en ese caso, quienes buscan soluciones fáciles probablemente reclamarían a gritos que la dirección de carrera actuara lo antes posible.

La realidad es que el resultado deportivo —o la cuestión de cuándo y durante cuánto tiempo desplegar un coche de seguridad— simplemente no se tiene en cuenta en la dirección de carrera. Y con razón. El automovilismo sigue siendo un deporte peligroso, y la seguridad es la única prioridad que debe haber a la hora de tomar estas decisiones.

"Pero creo que, como grupo de pilotos, si todos hablamos de ello, creo que todos queremos lo mismo, y eso es simplemente equidad para todos", afirmó Norris. "Así que sí, por supuesto que hoy me quejo de ello. Podría beneficiarme de ello la semana que viene, en la próxima carrera, y podría ganar gracias a ello.

Kimi Antonelli, Mercedes; Lando Norris, McLaren

"Así que sí, tengo que aceptarlo con deportividad, pero solo espero que no le vuelva a pasar a nadie, porque esa no es la forma en que se debería perder una carrera".

Pero, aunque los pilotos son libres de expresar su opinión y plantear sus inquietudes, eso no significa que los titulares en los medios sobre "Norris pide cambios en el reglamento" deban requerir necesariamente una acción inmediata.

Quizá haya una solución muy sencilla a este problema: aceptar que el deporte no siempre es "justo".

Esto no significa que no deba haber un debate, ya que Madrid ha puesto de relieve un problema conocido desde hace tiempo. Pero también se conoce desde hace tiempo precisamente porque no hay una forma sencilla de solucionarlo.

Quienes ofrecen soluciones sencillas suelen ser de uno de estos dos tipos: personas que no entienden realmente el problema o políticos.