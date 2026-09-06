El cambio fundamental en Alpine para volar en Monza: recuperó su innovador alerón trasero

Hay días mágicos, pero también hay lugares especiales. Monza es uno de ellos para Pierre Gasly. Seis años después de su triunfo con AlphaTauri, en la que fue una de las carreras de Formula 1 más impredecibles de la historia, el francés logró la primera pole position de su carrera de la forma más inesperada posible.

Ni siquiera Alpine había previsto que pudiera meterse en la lucha por las posiciones más altas, especialmente teniendo en cuenta que el objetivo al inicio del sábado había sido entrar en el top 10 de la clasificación. Era una meta más que realista y alcanzable según lo visto en los entrenamientos libres, con el equipo luchando contra Racing Bulls y, aunque de forma irregular, Audi.

La clasificación final fue mucho más favorable de lo que cualquiera podría haber esperado, pero esta no fue una pole position fruto del azar. Fue merecida y ganada en la pista. Ciertamente, los juegos de rebufos desempeñaron su papel, y no se puede negar que Mercedes tenía, de forma realista, más margen con George Russell si no se hubiera visto envuelto en un altercado con Max Verstappen en su último intento. Pero hay que aprovechar esas oportunidades.

Eso es exactamente lo que hizo Alpine. El A526 es un coche que, particularmente en la configuración llevada a Monza, genera relativamente poca resistencia aerodinámica en comparación con otros equipos, y eso sin duda ayuda en las largas rectas. Incluso en los entrenamientos libres, se pudo ver que el equipo de Enstone registraba excelentes velocidades punta en las rectas. El reto era encontrar el equilibrio adecuado en las curvas sin ceder demasiado.

Sin embargo, hay un aspecto interesante detrás de la pole de este fin de semana, ya que el paquete de baja carga aerodinámica también incorporó a un viejo conocido: el alerón trasero que se abre en sentido inverso, haciendo que los dos flaps se replieguen. Esta solución había sido utilizada en los test y durante las tres primeras carreras de la temporada —Australia, China y Suzuka— antes de ser dejada de lado en favor de un mecanismo de apertura más convencional, similar al DRS del año pasado.

El novedoso conjunto del alerón trasero de Alpine volvió a aparecer en Monza. Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

El paquete de baja carga aerodinámica ha recuperado por tanto el alerón de principios de temporada, mientras que se han eliminado todos los elementos adicionales del actuador del alerón. Alpine fue en realidad el primer equipo esta temporada en introducir estructuras específicas alrededor del mecanismo de apertura del alerón en Suzuka con el fin de encontrar más carga aerodinámica, iniciando una tendencia que posteriormente adoptaron todos los demás equipos.

En un circuito como Monza, sin embargo, todos esos elementos adicionales destinados a generar más carga aerodinámica no se consideraron necesarios y fueron retirados, volviendo efectivamente a la primera especificación de comienzos de año. Esa versión se consideraba más eficiente, incluso en su interacción con el difusor.

Vale la pena recordar que en Zandvoort hace dos semanas, Alpine introdujo un importante paquete de mejoras técnicas largamente esperadas. Con él, el A526 encontró parte de la carga aerodinámica que le había faltado, y esto fue particularmente útil en las curvas de alta velocidad.

Eso no significa que Alpine se haya convertido de repente en un coche de referencia en términos de rendimiento en curva. Más bien, ha logrado encontrar esos pocos km/h extra necesarios para evitar desperdiciar lo que gana en las rectas.

"El nuevo paquete que hemos montado no genera mucha resistencia, lo cual es bueno aquí. Nuestra velocidad punta no es ningún secreto. Se puede ver. Es competitiva. Así que, ¿quién sabe? Veamos qué podemos hacer", explicó Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine.