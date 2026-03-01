El conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha determinado el cierre de todos los aeropuertos de los Emiratos y los equipos de Fórmula 1 que habían programado una escala donde los espacios aéreos están cerrados se están reorganizando para no faltar a la cita del Gran Premio de Australia que el próximo fin de semana abrirá la temporada en Melbourne para los monoplazas ágiles.

Ferrari se está protegiendo y está organizando un vuelo chárter para evitar todas las zonas de crisis, apuntando a Singapur. El equipo del Cavallino se siente listo para el debut en el Mundial 2026 después de haber terminado por delante de todos en los test invernales en Bahréin con el recién casado Charles Leclerc.

El material con los SF-26 ya ha partido: en Maranello han trabajado sin descanso para preparar las primeras carreras de la temporada con tres Grandes Premios concentrados en el mes de marzo (Australia, China y Japón). Los técnicos dirigidos por Loic Serra han evaluado con cuidado los datos surgidos de la actividad en el simulador.

La imagen que muestra el Flick Tail Mode delante del escape en el Ferrari SF-26. Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El dato más positivo que habría emergido es el control del desgaste de los neumáticos: el coche rojo parece haber encontrado un buen equilibrio aerodinámico con la introducción del sistema FTM en la segunda sesión de Sakhir.

El Flick Tail Mode, una forma complicada de definir el flap vertical montado con un artilugio reglamentario delante del escape central, funciona y contribuye a generar la necesaria carga vertical para imprimir energía a los neumáticos traseros sin que se vea afectada la eficiencia aerodinámica.

En Australia veremos un SF-26 con pequeñas actualizaciones útiles para dar el máximo rendimiento al escape soplado: los gases incandescentes desviados por el flap aseguran dos funciones, ya que mejora el efecto extractor del flujo del difusor y aumenta la eficiencia del ala superior sin generar resistencia al avance.

La tentación (lógica) es aprovechar la configuración de Bahréin, renunciando quizá al revolucionario alerón trasero giratorio que en Sakhir fue definido como experimental. Obviamente la solución, que tantas conversaciones había generado en las cinco vueltas concedidas a Lewis Hamilton en los ensayos, ha sido guardada en el material del Cavallino, pero es muy probable que pueda convertirse en un arma para Shanghái, más que para Melbourne.

La razón es bastante simple: los técnicos de la Gestione Sportiva querrían evaluar el potencial del SF-26 en configuración base, precisamente para mantener el equilibrio encontrado con los neumáticos, evitando que un elemento competitivo adicional pueda modificar el balance. La decisión tomada sobre el papel será luego evaluada después de los entrenamientos libres del viernes y siempre habrá tiempo para eventualmente cambiar de idea.

El equipo es consciente de que los pronósticos indican a Mercedes por delante de todos, dado que la estrella se ha escondido mucho en los ensayos: el W17, más allá de los problemas de fiabilidad de la mecánica, puede aprovechar no solo una superioridad de motor declarada, sino también un coche que parece haber nacido bien.

La salida podría ser importante para Ferrari en Australia. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Según algunos observadores, sin embargo, Ferrari deberá ser vigilada de cerca, incluso si no será el monoplaza absolutamente más veloz: la unidad de potencia 067/6, de hecho, dispone del turbo que permite limitar el retraso en el tiempo de respuesta. Ha sido evidente cómo los motorizados del Cavallino son capaces de arrancar desde la parrilla con una rapidez que podría incluso llevar a dos coches rojos delante de todos en la primera curva de Melbourne.

La virtud del seis cilindros de Enrico Gualtieri podría revelarse como un gran recurso en Australia, donde la recarga de la batería será un problema y las oportunidades de adelantamiento serán más reducidas de lo previsto. Es precisamente por eso que será fundamental tener un monoplaza que cuide los neumáticos.

Ferrari no hace proclamas como el año pasado, pero en Maranello son conscientes de haber realizado un buen trabajo: ¿dónde se ubicará el SF-26 en la jerarquía de los cuatro equipos top? Lo sabremos pronto, pero las expectativas son mejores que en 2025...