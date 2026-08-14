Pirelli confirma el desarrollo del neumático Super-Intermedio a pesar de las escasas pruebas en mojado

No solo la construcción y las cinco compuestos. Pirelli está trabajando para definir los neumáticos de la próxima temporada de Fórmula 1 y, desde hace ya varios meses, hay un tema que se viene debatiendo y sobre el que en Milán llevan tiempo estudiando. Se trata de un neumático para mojado que, al menos hasta la fecha, se conoce como "Super-Intermedio".

Estamos hablando de una propuesta presentada hace tiempo. Un neumático para mojado único que podría adaptarse a más situaciones y que, además, podría —en teoría— eliminar el problema del cruce entre el neumático intermedio y el Full Wet, un aspecto nada sencillo, ya que el neumático para mojado extremo rinde mejor en condiciones complejas.

Poco antes del inicio de la temporada actual, Mario Isola —por entonces director de Pirelli Motorsport— había comunicado a Motorsport.com la intención de la marca italiana de seguir adelante con el estudio del "Super-Intermedia".

"Queremos estudiarlo, queremos seguir adelante con ello. Lo hemos introducido en la F2, mientras que en la F3 ya lo habíamos introducido el año pasado. En el GT funciona muy bien; son todas series que no cuentan con neumáticos intermedios, por lo que partimos ya de series acostumbradas a utilizar un neumático para mojado y uno liso. Pero se trata de un producto más moderno que el actual diseño "full wet"".

"Seguiremos estudiándolo de cara a la F1 de 2027. La posible introducción se decidirá tras comprobar cuál es la situación real en una prueba con pista mojada en 2026, si es mejor seguir con los neumáticos intermedios y de lluvia con pequeñas modificaciones o si puede ser una buena idea pasar al diseño único".

Cinco meses después de esa entrevista, Dario Marrafuschi ha sustituido a Isola en el cargo de director de la división de automovilismo de Pirelli y Motorsport.com le ha preguntado sobre el tema de los "superintermedios" en la entrevista exclusiva publicada hace unos días en nuestra web.

Marrafuschi ha confirmado que el proyecto relacionado con el neumático sigue en fase de desarrollo y que no se ha descartado. Es cierto que haber perdido una prueba en mojado prevista en Baréin debido al conflicto que desde hace unos meses paraliza Oriente Medio no ha sido, desde luego, la mejor manera de continuar con las pruebas del neumático.

"El neumático superintermedio está en fase de desarrollo, es algo en lo que seguimos trabajando. No hemos abandonado esa vía; siempre estamos muy abiertos a la tecnología y la innovación, evaluando productos que supongan una mejora con respecto a los actuales, así que esa es una vía que seguimos", declaró Marrafuschi a Motorsport.com.

"Debo decir que, por desgracia, también hemos perdido una sesión de pruebas inicialmente sobre mojado, que era la de Baréin, donde no pudimos llevarla a cabo y, al mismo tiempo, aún no tenemos datos de estos monoplazas con el producto actual sobre mojado. Por lo tanto, el desarrollo en condiciones de mojado se ha ralentizado ligeramente, inevitablemente, con respecto a lo que teníamos previsto".

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Precisamente por este motivo, Pirelli tiene en mente recuperar al menos un día de pruebas sobre asfalto mojado. Esto podría llevarse a cabo en verano.

"Ahora estamos valorando si intentar recuperar al menos un día de pruebas en mojado, quizá durante el verano, aunque, evidentemente, al no haber disputado aún ninguna carrera en mojado, nos falta una parte importante de información".

"Por lo tanto, seguimos trabajando en el neumático superintermedio. No me siento en condiciones de confirmar ahora mismo que se vaya a congelar el neumático superintermedio para 2027, precisamente debido a los retrasos y a la falta de carreras en mojado que hemos tenido hasta la fecha".

"En cualquier caso, estos avances en condiciones de lluvia siempre se comparten, obviamente, con la FIA y la Fórmula 1 para tomar la mejor decisión desde el punto de vista tecnológico", concluyó el director de Pirelli Motorsport.