Por qué a Mercedes le preocupan las mejoras de sus rivales dada su estrategia desfasada

El director técnico de Mercedes, James Allison, afirma que la decisión del equipo de prolongar el desarrollo de su coche de Fórmula 1 para 2026 lo ha dejado "desfasado" respecto a sus rivales, provocando un efecto de alternancia en el liderazgo a medida que las actualizaciones durante la temporada generan importantes mejoras de rendimiento.

El W17 ha sido la referencia de la parrilla hasta ahora; comenzó el año con un doblete en Australia y ha logrado ocho victorias en las primeras 11 carreras de esta nueva era de la F1. Aunque el equipo es el gran favorito al campeonato, esto no ha impedido que escuderías como Ferrari y McLaren le arrebataran victorias por méritos propios a lo largo de 2026.

Allison, en declaraciones al podcast del equipo Nu Silver Arrows Radio Show, señaló que estaban ganando "entre seis y siete veces" más tiempo por vuelta cada semana en el túnel de viento en comparación con la temporada anterior. Esto demuestra la diferencia entre lograr mejoras bajo un reglamento nuevo frente a uno más maduro y al final de su ciclo de vida.

También reveló que el equipo decidió retrasar la fase de diseño del W17. Cuando las escuderías diseñan sus coches, suelen establecer un punto de "congelación del diseño", momento en el que se fabrica el coche tal cual está y los desarrollos posteriores se agrupan como actualizaciones para más adelante en la temporada.

Mercedes optó por posponer ese punto de congelación, comprimiendo el tiempo de fabricación pero permitiendo integrar en el coche de lanzamiento actualizaciones que normalmente habrían llegado al inicio de la temporada. Allison comenta que esto no dejaba "prácticamente ningún margen de maniobra" ante posibles problemas, pero permitió al equipo aprovechar la curva de desarrollo continuo.

"Aerodinámicamente, la tasa de ganancia por cada semana que pasa en el túnel de viento —es decir, la cantidad de tiempo por vuelta que logramos recortar— es entre seis y siete veces mayor que la del año pasado", explicó Allison.

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"Estamos hablando de medio segundo cada dos meses, más o menos; es una progresión realmente vertiginosa. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para lanzar un coche competitivo a principios de año.

"Afortunadamente, el esfuerzo dio sus frutos". Pero, en cuanto a nuestra estrategia de desarrollo, tomamos la decisión interna —tanto en el apartado aerodinámico como en el de la carrocería del coche— de retrasar el proceso varias semanas más de lo que jamás habíamos hecho con un vehículo anterior; además, planteamos un plan que carecía por completo de margen de maniobra ante imprevistos.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Como resultado de ese plan, logramos aprovechar al máximo esa curva de desarrollo tan pronunciada; conseguimos plasmar en el primer coche, para la primera carrera, todo lo que humanamente era posible. Lo dimos todo para lograrlo. Quizás otros equipos no llegaron con los plazos tan ajustados ni con decisiones tomadas tan al límite; como consecuencia, pudieron actualizar sus coches antes".

Allison comenta que, si bien esto otorgó a Mercedes una ventaja al inicio de la temporada, dejó al equipo sin nada en cartera para el futuro inmediato. Esto los ha situado "una o dos carreras" por detrás de sus rivales en cuanto a la introducción de mejoras, ya que tuvieron que agotar sus recursos en esos refinamientos iniciales.

Explicó que una ventaja de medio segundo podría esfumarse por completo cuando los demás equipos introduzcan sus propias actualizaciones; esto deja a Mercedes potencialmente vulnerable mientras aguarda sus propios desarrollos con la esperanza de recuperar dicha ventaja.

Esto explica las fluctuaciones de rendimiento entre los equipos: Ferrari ganó ritmo en Barcelona gracias a un paquete de mejoras considerable, mientras que el nuevo suelo de McLaren en Hungría allanó el camino para su primera victoria de la temporada.

"Ellos optimizaron sus coches antes y desarrollaron la primera mejora para introducirla más temprano en la temporada. Nosotros llegamos, por así decirlo, rebosantes de rendimiento, pero habiendo agotado todas nuestras bazas", continuó Allison.

"Hemos estado recargando fuerzas para dar más de nosotros, pero estamos un poco desfasados. Como resultado de haber llegado tan fuertes al principio, nuestro programa de desarrollo va ahora una o dos carreras por detrás del ritmo de actualización de los demás.

"A juzgar por los tiempos por vuelta que vemos, parece que todos estamos en la misma curva de desarrollo: todo el mundo mejora alrededor de medio segundo cada dos meses. Por tanto, estar medio paso desfasado en el ciclo de desarrollo puede suponer esa diferencia de medio segundo que nosotros tuvimos a principios de año". "Un solo ciclo de desarrollo puede echar eso por tierra. Y eso resulta bastante inquietante. Pero también sabemos que tenemos margen de mejora; es solo cuestión de cuándo introduciremos nuestras novedades.

"Nuestra estrategia consiste simplemente en intentar mantenernos por delante y asegurarnos de que el próximo paquete de mejoras que incorporemos restablezca la situación anterior, recuperando el buen nivel que mostramos al inicio de la temporada.

"Simplemente tenemos que capear el temporal en estos momentos críticos en los que los demás presentan todas sus sofisticadas novedades".

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