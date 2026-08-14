Una Fórmula 1 cada vez más emocionante, apasionante y sin "momentos muertos". Desde hace ya varios años, Liberty Media lleva trabajando en esta dirección, con el claro objetivo de atraer a un público generalista cada vez más amplio y aumentar así la asistencia a los circuitos —que ya ha crecido de forma desmesurada —ofreciendo sesiones potencialmente trepidantes y eliminando momentos que solo en apariencia parecen de relleno, pero que para los equipos, los pilotos y los responsables de los neumáticos son muy importantes a la hora de poner a punto el monoplaza y comprender el circuito.

En la actualidad se prevén 6 carreras sprint en 24 pruebas (aunque podrían ser 23, dada la crítica situación en Oriente Medio a causa del conflicto entre Irán y Estados Unidos). El futuro, sin embargo, debería presentar una situación diferente. De hecho, las carreras sprint están llamadas a aumentar en número, pasando de 6 a 9 o 10. Esto supondría que más de un tercio de los fines de semana se desarrollarían con un formato que prevé una única sesión de entrenamientos libres, la clasificación de la carrera sprint, que determina la parrilla de salida de la misma, la carrera sprint y, a continuación, la clasificación habitual del sábado y la carrera del domingo, dejando así la única sesión del viernes para poder trabajar exclusivamente en los monoplazas, sin pensar en el resultado.

El presidente y consejero delegado de la F1, Stefano Domenicali, ha hablado recientemente con Sky Sports UK sobre el presente y el futuro de las carreras Sprint en la Fórmula 1: "Si recuerdan, al principio la gente siempre se mostraba escéptica respecto a lo que estábamos haciendo, y creo que teníamos el deber de ser valientes y pensar fuera de lo establecido".

Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1 Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

"Creo que se ve el efecto (positivo que han tenido). Con la gente que tuvimos el viernes en Silverstone, si no ofreciera algo que tuviera un impacto concreto, estaría equivocado. Creo que este es el camino a seguir y estamos trabajando para anunciar una cifra más alta para el futuro, que se dará a conocer muy pronto, junto con la publicación del calendario".

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La idea, en sí misma, no estaría mal. Si se quiere atraer a un determinado tipo de público —el generalista, precisamente—, es normal intentar garantizar momentos emocionantes a más no poder, para mantenerlo pegado a sus dispositivos (televisión, smartphone, tableta) o a su asiento en el circuito. En una sociedad en la que las noticias quedan obsoletas en cuestión de segundos y que es esclava del "scroll" en las redes sociales, los momentos de calma podrían representar el principal enemigo.

Precisamente esto puede estar relacionado con las propias "Sprint". Decimos esto porque las carreras cortas del sábado por la mañana quedan literalmente eclipsadas pocas horas después por la sesión de clasificación, la que determina la parrilla de salida de la carrera del domingo. El gran evento del fin de semana.

El efecto que genera la Sprint dura poco. Dura poco entre los espectadores, que rápidamente se ven cautivados por la expectación y la emoción de los entrenamientos oficiales del sábado por la tarde, pero también entre los propios pilotos. De hecho, es fácil observar cómo casi todos los pilotos ganadores de una Sprint salen de sus monoplazas sin celebrar de forma llamativa el éxito que acaban de conseguir.

Si incluso los pilotos consideran que el éxito de la Sprint —a pesar de la obtención de puntos válidos para el Mundial— es algo que no hay que celebrar como un verdadero triunfo, esto lleva a desacreditar la carrera corta también a los ojos de quienes la ven. Si realmente se cree en el producto "Sprint", ¿por qué no intentar valorizarlo más tanto para quienes compiten en él como para quienes lo ven?

En este momento, de hecho, parece que la Sprint es un contenido más que añadir al fin de semana, no algo que pueda tener realmente una importancia deportiva de peso. ¿Qué es, hoy en día, la Sprint? Una forma de sustituir dos sesiones (añadamos también la clasificación de la Sprint del viernes por la tarde) que, en apariencia, tienen poca importancia para el público, pero que tienen un peso específico considerable para los equipos y los pilotos.

Stefano Domenicali, en la reciente entrevista que concedió a los medios hace unos días, justo antes de la pausa estival que el Circo del Mundial está disfrutando en estos momentos, explicó cuál es el objetivo de la F1.

"Debemos asegurarnos de que quienes acuden al circuito vivan una experiencia extraordinaria. Y las cifras son indiscutibles: las entradas vendidas son un dato objetivo. La gente quiere estar presente en directo, ya sea desde las gradas o a través de las diferentes experiencias de hospitalidad que ofrece el Paddock Club. Por supuesto, hay diferentes propuestas, con precios y servicios distintos, pero el hecho es que las entradas se agotan porque la gente quiere estar allí y vivir algo único".

"Hoy, sin embargo, lo más importante es recordar que no competimos con otros deportes. Competimos con todo lo que una persona puede elegir hacer en su tiempo libre: ir al teatro, al cine, a un concierto o vivir cualquier otra experiencia".

"Por eso es fundamental ofrecer contenidos y una experiencia que justifiquen el precio de la entrada. Tiene que ser algo mejor que las alternativas; de lo contrario, la gente elegirá otra cosa. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo", afirmó Domenicali.

Por eso aumentarán las carreras Sprint y, probablemente, seguirán haciéndolo en el futuro. Pero ante cada acción conviene tener en cuenta también una reacción. Y no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo.

El reglamento actual ya ha provocado un descontento apenas disimulado por parte de los aficionados veteranos de la F1, aquellos que han representado y siguen representando el núcleo duro, el corazón que sostiene la Fórmula 1 en todo el mundo. Que los pilotos se dediquen más a gestionar la energía que a competir al máximo de sus posibilidades supone un cambio radical que ha sido mal recibido por quienes llevan décadas viendo los Grandes Premios y no se pierden ni uno por nada del mundo.

La introducción de las carreras "Sprint", que ya se produjo hace unos años, ha sido otro elemento que ha suscitado perplejidad. Tarde o temprano, el número de aficionados en general que la F1 consiga atraer se reducirá. Ahora estamos viviendo un auténtico auge, tal y como ha recordado Domenicali, pero no es realista pensar que todo esto pueda durar eternamente.

Bastaría con un cambio en el reglamento en la dirección equivocada (respecto a lo que se quiere conseguir) para que todo esto se esfumara. Y entonces, lo que se denomina "base de aficionados" cobrará aún más importancia. Pero si no se tiene en cuenta esa base de aficionados, podría suponer un salto al vacío mucho más profundo de lo que uno pueda imaginar.

Fotos de los pilotos de F1 de 2026 Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Se tarda años en ganarse la credibilidad. En cambio, basta un instante para perderla. Tampoco puede pasarse por alto el compromiso de los profesionales del sector. Añadir 10 carreras —aunque sean más cortas— a las 24 del domingo significa elevar el total a 34 en la temporada. Y si esta tendencia continuara, el Circo se vería obligado a disputar 48 carreras entre las de Sprint y las tradicionales. Esto supondrá un gran esfuerzo y, probablemente, también estrés para gran parte de los miembros del equipo. Y no hay que pasar por alto el factor físico y psicológico de los pilotos: en una temporada ya excesivamente alargada, aumentar el número de carreras podría acarrear efectos negativos y acortar las carreras profesionales de los pilotos.

Muchos de ellos sienten una pasión visceral, un fuego sagrado por la competición. Pero repetir un esfuerzo titánico durante uno, dos, cinco o diez años podría cambiar, y no poco, la percepción de los grandes protagonistas que, al fin y al cabo, arriesgan la vida casi todos los domingos del año. ¿De verdad queremos arriesgarnos siquiera a perder a los campeones y a aquellos que nos regalan un gran espectáculo con sus maniobras debido a la falta de pausas y de momentos en los que dedicarse, aunque solo sea, a poner a punto el coche y las trayectorias?

¿Acaso tener más momentos emocionantes vale realmente más que contar durante tres lustros con pilotos de la talla de Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Norris, Piastri (y así sucesivamente)? El espectáculo lo proporcionan quienes luchan en la pista, los adelantamientos, las decisiones y sus consecuencias. Aumentar el número de veces que todo esto se puede ver a lo largo de un fin de semana no resuelve la ecuación "Más sesiones decisivas = más espectáculo". Es más, a medio y largo plazo puede suponer precisamente un arma de doble filo. ¿Está la F1 realmente dispuesta a arriesgar todo esto? ¿Y a qué precio?

La propuesta: sustituir la tercera sesión de entrenamientos libres para dinamizar el fin de semana

Criticar, a menudo, es muy fácil. Pero creemos que también es justo aportar propuestas. Por eso, al analizar el fin de semana estándar, pensamos que es acertado presentar una pequeña propuesta.

El camino tomado con las carreras sprint parece claro. Aumentarán el año que viene y, salvo sorpresas de última hora, seguirán haciéndolo también en los años siguientes. Quizá no veamos a la Fórmula 1 imitar al pie de la letra a MotoGP, con carreras sprint los sábados y carreras largas los domingos cada fin de semana, pero para Liberty contar con más sesiones interesantes es un objetivo concreto.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Nuestro formato de Sprint sigue generando una mayor afluencia de público los viernes y unas cifras de asistencia diarias más sólidas a lo largo de todo el fin de semana de carrera... Esperamos ampliar el número de Sprints para el próximo año y dar más detalles en breve. Queremos hacerlo bien porque, naturalmente, esto también nos permitirá asegurarnos de que la exclusividad siga siendo un valor. De hecho, si desde el punto de vista comercial fuéramos a todas partes, está claro que ya no sería un valor", afirmó Domenicali en una reciente reunión con los inversores de Liberty Media.

El camino que han emprendido los titulares de los derechos comerciales del Circo Mundial está trazado: ofrecer el máximo espectáculo posible para atraer público también en los días previos a la carrera del domingo. Por eso, al echar un vistazo al formato clásico de un fin de semana de Fórmula 1, es fácil identificar en los entrenamientos libres 3 el verdadero punto débil del fin de semana.

Las sesiones libres 1 y 2 sirven a los equipos para preparar la clasificación y la carrera mediante el ajuste de la configuración de los monos y las estrategias de neumáticos. La última sesión libre se celebra en un momento del día muy alejado de aquel en el que tienen lugar la clasificación y la carrera, a menudo incluso con condiciones de pista bastante diferentes. En definitiva, no queremos llegar a calificarlo de "inútil" —porque no lo es—, pero sin duda es la sesión más prescindible en comparación con la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes por la tarde.

Si realmente se quisiera dar mayor importancia a la carrera Sprint, o modificar definitivamente el formato de los fines de semana adoptando la carrera corta de forma permanente, ¿por qué no trasladar la clasificación al inicio de la tarde del sábado y concluir la segunda jornada en pista con la carrera Sprint? La carrera corta se convertiría así en el evento principal del sábado, con toda la "estela" de comentarios, análisis y declaraciones centrada precisamente en los 100 kilómetros de lucha en la pista.

Esto significaría, obviamente, restar protagonismo a las clasificaciones (que, sin embargo, podrían definir las parrillas de las dos carreras). Pero, en ese caso, se conseguiría un sábado de excepcional interés, dejando el viernes a los equipos para poner a punto los coches y mejorar la visibilidad de la propia carrera Sprint.

Queremos repetirlo, sin pretender nada en absoluto: se trata únicamente de una propuesta que tiene en cuenta los objetivos de Liberty Media. Pero podría ser un buen compromiso para que los espectadores (sobre todo los "históricos" del Circo Mundial) asimilen mejor el fin de semana Sprint y, al mismo tiempo, dar más importancia y valor a la carrera corta también desde el punto de vista deportivo y mediático.