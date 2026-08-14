El Gran Premio de Países Bajos marca el regreso de la F1 tras la pausa de verano, en un fin de semana con carrera sprint. Aquí están los horarios y cómo seguir toda la actividad en vivo desde Latinoamérica.

Después de cuatro semanas de receso, la máxima categoría vuelve a ponerse en marcha para afrontar la segunda mitad del campeonato 2026 en el circuito de Zandvoort. También será, por el momento, la última visita de la F1 al país neerlandés, ya que el circuito no tiene contrato para 2027.

McLaren buscará confirmar que su victoria con Lando Norris en el Gran Premio de Hungría, la última cita antes de las vacaciones, no fue un hecho aislado e intentará imponerse por tercera vez consecutiva en Zandvoort tras sus éxitos en 2024 y 2025.

También habrá que seguir con atención lo que puedan hacer Ferrari y Red Bull para plantarle cara al dominante equipo Mercedes, que ganó ocho de los 11 grandes premios disputados hasta ahora en el año.

Kimi Antonelli defenderá su liderato en el campeonato de pilotos, donde cuenta con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, de Ferrari, y 59 respecto de George Russell, su compañero de equipo en Mercedes.

¿Cómo llegan Colapinto y Checo Pérez a Zandvoort?

Para Franco Colapinto, el regreso de la F1 llega con la expectativa puesta en el paquete de mejoras que Alpine tiene previsto estrenar en Zandvoort. Será muy importante para el equipo de Enstone, que busca recuperar terreno después de verse superado por sus rivales directos de la zona media en las últimas carreras.

Por su parte, Sergio Pérez arrancará la segunda mitad del campeonato con un cambio trascendental en el equipo Cadillac, tras la sorpresiva salida de Graeme Lowdon como jefe de equipo y su reemplazo por Marcin Budkowski a pocos días del regreso a la pista.

Habrá carrera sprint en el GP de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos marcará el quinto fin de semana con carrera sprint de los seis previstos en la temporada 2026 de Fórmula 1. Esto significa que la actividad arrancará el viernes con una única sesión de entrenamientos antes de pasar a la clasificación sprint, que determinará el orden de salida de la carrera sprint del sábado. Más tarde ese día tendrá lugar la clasificación para el gran premio, que se disputará el domingo.

Horarios GP Países Bajos F1 2026

Horarios del GP de Países Bajos de F1 2026:

Práctica 1 - Viernes 21 de agosto de 2026

México: 04:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h

Argentina: 07:30h

Uruguay / Paraguay: 07:30h

Clasificación Sprint - Viernes 21 de agosto de 2026

México: 08:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:30h

Argentina: 11:30h

Uruguay / Paraguay: 11:30h

Carrera Sprint - Sábado 22 de agosto de 2026

México: 04:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:00h

Argentina: 07:00h

Uruguay / Paraguay: 07:00h

Clasificación - Sábado 22 de agosto de 2026

México: 08:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 11:00h

Uruguay / Paraguay: 11:00h

Carrera - Domingo 23 de agosto de 2026

México: 07:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay / Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de Países Bajos de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

*Fox Sports Argentina transmitirá en diferido durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos.

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