Colapinto explica sus problemas en Mónaco: “El auto no se siente bien”

El argentino llegó al Principado después de dos muy buenas actuaciones en Miami y Canadá, pero la primera jornada en el exigente circuito urbano monegasco resultó más desafiante de lo esperado al volante del Alpine A526.

Tras finalizar 15° en la primera práctica libre luego de completar 32 vueltas y registrar un mejor tiempo de 1m16s189, Colapinto mejoró hasta 1m14s758 en la segunda sesión de entrenamientos, donde volvió a ubicarse en la 15ª posición tras 31 giros.

Sin embargo, el piloto de 23 años dejó en claro que no se sintió del todo cómodo con el comportamiento de su monoplaza, algo que quedó reflejado en el incidente que protagonizó al golpear las barreras en la curva 1. Afortunadamente, pudo regresar al garaje de Alpine y volver a pista para completar la sesión.

“Creo que el auto nos costó mucho más que en otras carreras. Creo que, en general, no se siente bien y no se siente consistente en todas las vueltas ni en todas las curvas”, comentó Colapinto a ESPN Argentina.

“Eso creo que es lo que más cuesta en una pista como Mónaco, donde es fundamental tener confianza. Tuve muchos bloqueos adelante, estoy bloqueando un montón. Y cuando bloqueás en un circuito callejero como Mónaco, perdés mucha confianza para afinar fuerte y llevar velocidad en las curvas”, explicó.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Consultado sobre el incidente contra las barreras, Colapinto respondió con humor: “Fue un poco más que un beso, le di un abrazo, pero no se rompió nada. Por lo menos aprendí a pegarle a la pared”, dijo, en referencia también al incidente que protagonizó en Canadá a la salida de su parada en boxes durante la carrera.

La actividad del Gran Premio de Mónaco continuará el sábado con la tercera y última sesión de entrenamientos antes de una clasificación que será clave para aspirar a un buen resultado el domingo, dadas las dificultades para adelantar en las estrechas calles del Principado.

“Hay mucho por trabajar. Creo que no fue un gran día, pero ojalá que el trabajo de esta noche sea bueno para revertir un poco lo que nos falta y estar mejor mañana”, concluyó Colapinto.