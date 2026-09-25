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WEC Fuji

Alpine explica la decisión de bajar a Da Costa y Makowiecki para la carrera del WEC en Fuji

Sinault dice que da Costa y Makowiecki siguen formando parte de Alpine después de que ambos pilotos fueran descartados de su alineación para Fuji.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg

Alpine dice que llevaba "mucho tiempo" debatiendo la posibilidad de alinear equipos de dos pilotos en las rondas de seis horas del World Endurance Championship, después de reorganizar su alineación para las 6 Horas de Fuji de este fin de semana.

El fabricante francés causó revuelo a principios de esta semana cuando anunció que Antonio Felix da Costa y Fred Makowiecki se perderán la sexta ronda del WEC 2026, dejando dos pilotos en cada uno de sus dos prototipos A424 LMDh.

Aunque no es raro que los fabricantes opten por alineaciones de dos pilotos en Hypercar, con Porsche y Aston Martin habiendo utilizado esta estrategia a lo largo de los años, el cambio de Alpine a mitad de temporada sorprendió a muchos.

Sin embargo, el director del equipo Alpine, Philippe Sinault, ha aclarado que la decisión no se tomó por capricho, revelando que ya había estado considerando alinear dos pilotos por coche para dar a su equipo una mayor flexibilidad estratégica.

Sinault explicó que Alpine decidió "probar" la nueva alineación en Fuji después de que el WEC renovara su calendario de 2026 a raíz de la guerra en Asia Occidental, reemplazando las carreras más largas de Qatar y Bahréin que habrían requerido tres pilotos.

"Desde hace mucho tiempo, he estado pensando en tener una alineación de pilotos con dos pilotos para una carrera de seis horas", dijo Sinault a Motorsport.com.

"Después del anuncio del final de la temporada con solo carreras de seis horas, consideramos de inmediato tener dos pilotos para una carrera de seis horas. No lo pusimos en marcha en Austin por la alta temperatura. No queríamos tener ningún problema por motivos físicos para el piloto, porque no era fácil.

"Pero justo después de Austin, decidimos probar esta opción en Fuji, porque estamos realmente convencidos de que es la mejor para rendir".

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins

Photo by: Paul Foster

Sinault explicó que el equipo tomó internamente la decisión de cambiar a alineaciones de dos pilotos para Fuji tras el Lone Star Le Mans en Austin el 6 de septiembre.

"Como se pueden imaginar, es mucho trabajo cambiar entre estrategias de tres y dos pilotos para ingenieros, mecánicos y demás", dijo.

"Así que después de Austin, anunciamos internamente la decisión, con el piloto, con los mecánicos, con los ingenieros, para estar listos a tiempo para la carrera de Fuji".

Da Costa publicó una imagen en Instagram que indicaba que estaba a punto de abordar un vuelo a Japón antes de darse la vuelta en el aeropuerto.

Preguntado sobre cuándo le dijeron que no correría en Fuji, Sinault dijo: Al mismo tiempo que a los ingenieros y mecánicos".

Sinault admitió que da Costa y Makowiecki se sintieron "decepcionados" cuando escucharon la noticia de Alpine. Dijo que no fue fácil decidir cuáles dos de sus seis pilotos se quedarían en el banquillo en Fuji.

"Siempre es una decisión difícil cuando hablamos de la elección respecto a los pilotos. Porque tenemos un aspecto personal y humano.

"Pero es nuestra elección y tenemos que tener la mente clara cuando tomamos este tipo de decisión".

Sin decisión sobre Barcelona y Monza

Tras la ronda de Japón, el WEC volverá a Europa para las dos últimas carreras en Barcelona y Monza.

Sinault dejó la puerta abierta a que da Costa y Makowiecki regresen al equipo y terminen la temporada.

"Para ser claros, Antonio y Fred siguen formando parte del equipo. Primero, es muy importante decir eso. Quizá en Barcelona y Monza, la alineación sea diferente.

"Y Antonio siempre es bienvenido si quiere venir con nosotros a Japón. Hizo un buen trabajo. Es un buen piloto. Rindió muy bien en esos equipos. Así que forma parte del equipo".

Presionado más sobre cuándo tomará el equipo una decisión sobre la alineación de pilotos de Barcelona, dijo: "Primero, decidiremos entre las dos opciones. Si consideramos la opción con dos pilotos o no. Después de eso, decidiremos porque el tiempo entre las dos carreras es realmente corto".

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