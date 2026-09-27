Jacques Villeneuve defiende la decisión de Red Bull de dar órdenes de equipo en Azerbaiyán

Jacques Villeneuve, campeón de Fórmula 1 en 1997, ha respaldado la estrategia de Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Durante las últimas vueltas de la carrera, disputada en el exigente Circuito Urbano de Bakú, Max Verstappen y su compañero de equipo Isack Hadjar rodaban uno detrás del otro.

Aunque Hadjar tenía ventaja en cuanto a los neumáticos, la escudería de Milton Keynes decidió no dar instrucciones al cuatro veces campeón para que cediera su posición en pista y permitiera al piloto franco-argelino atacar a los coches que tenía por delante.

Verstappen logró distanciarse en las últimas vueltas para plantar cara al ganador de la carrera, George Russell. Verstappen acabó finalmente segundo, a solo 0,196 segundos del piloto Mercedes. Hadjar, que había estado de baja durante seis semanas por una lesión en la muñeca, terminó tercero.

En declaraciones a la cadena Sky Sports F1, Villeneuve desestimó las sugerencias de que Red Bull debería haber intercambiado a sus pilotos y elogió la lectura de la carrera realizada por el equipo dirigido por Laurent Mekies.

"Fue perfecto", afirmó el canadiense. "No había motivo para pedirle a Max que dejara pasar a Isack.

Hadjar llevaba los neumáticos mejores y su tiempo por vuelta era similar al de Max. Así que, en un momento dado, cambiarían los neumáticos y, como hemos visto, Max abrió una ventaja de ocho segundos sobre Hadjar [en las últimas vueltas]".

Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

"Max tenía más posibilidades de ponerse en cabeza, así que hicieron lo correcto".

Mekies confirmó que el equipo sí barajó sus opciones en cuanto a las órdenes de equipo.

"Analizamos todos estos escenarios, sinceramente, y luego decidimos mantener los coches en esas posiciones", declaró el jefe del equipo a Sky Sports F1.

"Ambos pilotos han demostrado una gran disciplina al respecto. También hay que felicitar a Isack, que ha corrido con mucha inteligencia para asegurarnos el mejor resultado como equipo.

Creíamos que era la mejor oportunidad para intentar alcanzar a Piastri y a Russell. Aquí es muy difícil no contar con que salga el coche de seguridad en algún momento. Todos estábamos esperando que saliera el coche de seguridad.

"Max tenía dificultades con los neumáticos medios en ese momento y sabíamos que con los blandos tendríamos más posibilidades. Al final, eso es lo que ocurrió.

"Nos falta una décima, pero tuvimos la oportunidad de luchar con él y demostrar que teníamos el mismo ritmo".