Gasly enciende las alarmas y duda que Alpine pueda superar la Q1 en Hungría
El piloto francés se mostró pesimista por el rendimiento de Alpine durante el viernes del Gran Premio de Hungría.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Pierre Gasly cree que Alpine tendrá dificultades el sábado para acceder a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Hungría, 11ª ronda de la temporada de Fórmula 1.
El piloto de 29 años se quejó de un coche con "cero agarre" durante los entrenamientos del viernes, en los que terminó 14° en ambas sesiones. Por su parte, Franco Colapinto sufrió un accidente en la FP2 al perder el control del monoplaza en la última curva.
"Fue un viernes muy, muy complicado. Está claro que el coche no está donde nos gustaría. El balance no es el adecuado y estamos sufriendo mucho con el agarre y las condiciones de la pista. Está siendo muy difícil y espero que podamos encontrar algunas respuestas para mañana", comenzó Gasly al finalizar la actividad.
Alpine ha sufrido en las últimas carreras y fue superado por Racing Bulls y Audi en la pelea de la zona media. Sin embargo, Gasly aseguró que ya esperaba un fin de semana complicado en Hungaroring debido a las características del circuito y a las limitaciones del A526.
"Sabíamos que íbamos a sufrir en este circuito, que favorece mucho a los coches con mayor carga aerodinámica. Creo que ha sido uno de los viernes más difíciles de la temporada hasta ahora. Cero agarre, cero sensaciones. El balance está muy lejos de donde queremos que esté. En este momento estamos sufriendo muchísimo".
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
El francés también lamentó la falta de mejoras en el rendimiento del coche y espera que el equipo pueda encontrar alguna solución de cara al sábado.
"Lo que más me preocupa es la sensación que transmite el coche en este momento. Se siente completamente fuera de la ventana de funcionamiento ideal. Había mucho viento, el agarre era muy bajo. De verdad espero que haya algo en el coche que podamos mejorar para mañana".
Consultado sobre qué espera para el resto del fin de semana, Gasly dibujó un panorama poco alentador y reconoció que incluso alcanzar la Q2 será un objetivo difícil, después de que Alpine lograra superar la Q1 en todas las clasificaciones disputadas esta temporada.
"Creo que, por ahora, lo primero es asegurarnos de llegar a la Q2. Pienso que la Q3 está claramente fuera de nuestro alcance este fin de semana, así que intentaremos quedarnos lo más cerca posible del top 10".
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