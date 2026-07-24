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Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Hungría

Hamilton lidera un 1-2 de Ferrari en la FP2 de Hungría, Checo Pérez es 20° y Colapinto sufre un choque

Lewis Hamilton fue el más rápido del viernes en la FP2 del GP de Hungría, relegando a Charles Leclerc para completar un 1-2 de Ferrari. Checo Pérez fue 20° con Cadillac y Franco Colapinto provocó una bandera roja tras sufrir un accidente.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Flavio Briatore, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa, box del equipo Haas F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Como Crawford, el box del equipo Aston Martin de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Detalles técnicos de los coches Aston Martin

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Detalles técnicos del coche de Red Bull

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Detalles técnicos del coche McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Frederik Vesti, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Colton Herta, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
45

Ferrari volvió a liderar el clasificador en el Gran Premio de Hungría, aunque esta vez con Lewis Hamilton al frente en lugar de Charles Leclerc.

El siete veces campeón del mundo marcó una vuelta de 1m18s729 a 15 minutos del final para desplazar a su compañero de lo más alto por 0s148 y terminar el viernes en la primera posición.

Lando Norris fue tercero para McLaren, aunque a 0s499 de la cima, seguido por Max Verstappen (+0s692) y George Russell (+0s933), quienes completaron las cinco primeras posiciones.

Isack Hadjar fue sexto con el segundo Red Bull, por delante de Liam Lawson, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad, quienes completaron el top 10.

Kimi Antonelli, líder del campeonato, tuvo problemas para conducir su Mercedes y no logró marcar una vuelta competitiva con los neumáticos blandos, por lo que finalizó 13° con el tiempo conseguido con la goma media.

Sergio Pérez registró un mejor tiempo de 1m21s792, que lo dejó 20° en la clasificación, virtualmente último.

Esto se debe a que Franco Colapinto quedó 21° tras sufrir un accidente en su simulacro de clasificación al chocar en la última curva, incidente que provocó una bandera roja.

Por su parte, Lance Stroll no participó en la sesión luego de que Aston Martin no lograra reparar la falla en la suspensión que afectó al canadiense en la FP1.

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Así se desarrolló la FP2 del Gran Premio de Hungría:

Valtteri Bottas y Franco Colapinto fueron dos de los cinco pilotos titulares ausentes en la primera práctica, por lo que no quisieron perder tiempo y salieron rápidamente a la pista cuando el semáforo se puso en verde para el segundo entrenamiento.

El piloto argentino comenzó con una vuelta de 1m23s553 utilizando neumáticos medios —el compuesto C4 de Pirelli—, que volvieron a ser los elegidos por la mayoría para iniciar la sesión, tal como había sucedido en la FP1.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, que había terminado tercero, a medio segundo de su compañero Charles Leclerc en el primer entrenamiento, marcó un tiempo de 1m19s648 para aventajar esta vez al monegasco por cuatro décimas en los primeros minutos.

Colapinto mejoró a 1m22s531 para ubicarse 14°, justo detrás de su compañero Pierre Gasly, mientras que Checo Pérez giraba en 1m23s080 para colocarse 17° y convertirse en la referencia de Cadillac.

Leclerc quedó a solo 72 milésimas de Hamilton en un momento en el que Ferrari disfrutaba de un cómodo 1-2, ya que Verstappen ocupaba la tercera posición, a siete décimas de la cima con su Red Bull.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, tenía un complicado comienzo tras ceder su coche en la FP1. El italiano indicó por radio que estuvo cerca de perder el control en dos ocasiones al frenar y era octavo en la clasificación, a casi dos segundos de la referencia.

Lo de Antonelli no era un caso aislado, ya que varios pilotos mostraban dificultades para conducir en Hungaroring. Hamilton, sin embargo, no tenía esos problemas y rebajó el mejor tiempo hasta 1m19s585.

Colapinto seguía en pista una vez cumplidos los primeros 15 minutos de la sesión, pero vio eliminado su registro de 1m22s105 por exceder los límites de la pista en la curva 3. Checo Pérez, por su parte, cerró su primer stint con una vuelta de 1m22s931.

Cumplidos los 20 minutos, los pilotos montaron los neumáticos blandos para comenzar los simulacros de clasificación y Norris tomó la delantera con un tiempo de 1m19s228, con Verstappen a 0s193 del campeón reinante.

Colapinto sufrió una salida de pista en la última curva durante su vuelta rápida y terminó contra las barreras, provocando una bandera roja. El piloto argentino cerró así su viernes con apenas 11 vueltas completadas tras no haber participado en la FP1.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La bandera verde regresó siete minutos más tarde y Leclerc mejoró el tiempo con el que había liderado la práctica inicial al girar en 1m18s877. Hamilton quedó a apenas 0s037 de su compañero para devolverle a Ferrari el 1-2.

Checo Pérez registró un tiempo de 1m21s792 con los C5 de Pirelli, pero era 21° en la clasificación, virtualmente último, ya que detrás solo figuraban Colapinto y Lance Stroll.

A 15 minutos del final, Hamilton mejoró en el último sector y completó una vuelta de 1m18s729 para recuperar el primer puesto con una ventaja de 0s148 sobre Leclerc, mientras Ferrari seguía dominando la sesión.

Antonelli, por su parte, seguía sin poder completar una vuelta limpia con los neumáticos blandos y el líder del campeonato permanecía 13° en la clasificación.

La parte final de la sesión no registró cambios en el clasificador, ya que los equipos centraron su trabajo en tandas largas y ritmo de carrera durante los últimos minutos.

Fórmula 1 - GP de Hungría Hungary - 2° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

1'18.729

S 200.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.148

1'18.877

0.148 S 199.951
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

+0.499

1'19.228

0.351 S 199.065
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 27

+0.692

1'19.421

0.193 S 198.582
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.933

1'19.662

0.241 S 197.981
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+1.071

1'19.800

0.138 S 197.639
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+1.312

1'20.041

0.241 S 197.044
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+1.372

1'20.101

0.060 S 196.896
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.396

1'20.125

0.024 S 196.837
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.524

1'20.253

0.128 S 196.523
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.745

1'20.474

0.221 S 195.983
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 26

+1.828

1'20.557

0.083 S 195.781
13 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+1.964

1'20.693

0.136 M 195.451
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+2.087

1'20.816

0.123 S 195.154
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+2.221

1'20.950

0.134 S 194.831
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.244

1'20.973

0.023 S 194.776
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.697

1'21.426

0.453 S 193.692
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 31

+2.713

1'21.442

0.016 S 193.654
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 24

+2.990

1'21.719

0.277 S 192.997
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 28

+3.063

1'21.792

0.073 S 192.825
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+3.802

1'22.531

0.739 M 191.099
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 0

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