KTM, en plena crisis del sector y para Pit Beirer, tras la quiebra, "la peor época"

Para KTM, la temporada de MotoGP de 2026 comenzó con una perspectiva diferente a la habitual. Tras las turbulencias financieras que había atravesado la empresa, se esperaba que volviera a reinar una mayor normalidad. Las actividades de competición estaban aseguradas y, al mismo tiempo, KTM trabajaba en un nuevo comienzo bajo la dirección de su nuevo propietario.

El director de competición, Pit Beirer, describe esta fase, en retrospectiva, como un periodo de supervivencia: "Para nosotros se trataba de volver a poner en pie la empresa y garantizar que pudiéramos seguir participando en las competiciones tal y como lo habíamos hecho hasta entonces".

Al mismo tiempo, hubo que ganarse la confianza en la nueva estructura de propiedad. Sin embargo, la cuestión del futuro de la participación en MotoGP ya no se planteaba.

Precisamente por eso, la siguiente crisis afectó especialmente a KTM. "Este año pensaba que volveríamos a la normalidad. Pero entonces ese problema con el motor casi nos hunde", afirma Beirer refiriéndose a los repetidos fallos técnicos a lo largo de la temporada.

Tres averías de motor en muy poco tiempo

El punto de inflexión decisivo se produjo en el Gran Premio de Italia, en Mugello. Allí quedó patente la magnitud de los problemas para KTM. "Por la mañana se nos estropeó un motor", cuenta Beirer. Al principio, pensaron que una avería en el motor podía ser algo habitual en un motor de MotoGP que gira a altas revoluciones. Pero después se estropearon otros dos motores.

"Y ese fue el momento en el que ya no sabes qué está pasando realmente", admite el austriaco. En total, según Beirer, KTM perdió siete motores.

En comparación con Brad Binder, Pedro Acosta se libró relativamente bien: "De hecho, con Pedro tuvimos algo más de suerte que con Brad. Creo que, en el caso de Pedro, al final solo perdimos uno".

En este contexto, llama especialmente la atención la avería de la RC16 de Acosta en el Gran Premio de Cataluña, en Barcelona. Cuando el piloto de KTM perdió potencia de repente, Alex Márquez chocó contra él, lo que provocó la suspensión de la carrera.

Sin embargo, Beirer aclara que este accidente no fue causado por el fallo mecánico del motor que se identificó posteriormente. "No, no", subraya el piloto de 53 años.

Dura lucha por abrir los motores

Para KTM, el verdadero problema no radicaba solo en los propios daños del motor, sino sobre todo en que, en un primer momento, los ingenieros no tuvieron la posibilidad de abrir el motor y examinarlo de forma sistemática. Y es que, también para KTM, en la temporada 2026 seguía vigente la denominada "congelación de motores".

Ducati, Aprilia y KTM tuvieron que competir con la especificación de motor homologada de la temporada 2025. Los motores estaban precintados y, en principio, no se podían modificar. Se permiten excepciones, entre otras cosas, por motivos de seguridad o fiabilidad, siempre que ello no suponga una mejora del rendimiento.

Según Beirer, fue precisamente esta situación la que dificultó especialmente la búsqueda de fallos. "Para mí, junto con nuestros otros problemas en casa, ese fue el peor momento de todo el proyecto de MotoGP", afirma el director deportivo de KTM. Se había "perdido por completo el control" y, en un primer momento, no se pudo reaccionar ante ello.

"Los motores estaban precintados y, tras la homologación del año pasado, era el mismo motor que este año. Ni siquiera se puede tocar una sola pieza".

Normalmente, explica Beirer, una sola avería en el motor no es motivo para entrar en pánico. Con un motor de competición de altas revoluciones, algo así puede ocurrir. "Se estropea un motor y piensas: “Vale, estas cosas pasan”. A todos nos pasa a veces. Así que no te entra el pánico". Sin embargo, si falla otro motor y, a continuación, también falla un motor de repuesto, la situación cambia.

"No lo entiendes y no sabes por dónde empezar", describe Beirer la situación. Por lo general, se puede dar un paso atrás en la configuración si un cambio ha causado problemas. "Pero aquí no había ningún paso atrás".

La causa: un componente de un proveedor externo

Por eso, KTM comenzó a recuperar motores más antiguos con un elevado kilometraje. Precisamente ese kilometraje proporcionó una pista importante: esos motores no presentaban el problema en cuestión, ya que este se manifestaba notablemente pronto. "Así que sabíamos que esos motores no podían tenerlo", afirma Beirer.

"Tenía que tratarse de algo como cristal o vidrio, ya que ocurría tras recorrer entre 50 y 100 kilómetros. Estaba claro que algo no era normal", explica a continuación.

Finalmente, KTM pudo atribuir la causa a un componente defectuoso de un proveedor externo. Beirer ya había hablado públicamente en Sachsenring de un problema con una pieza adquirida a terceros. Más tarde, el fallo se describió como un problema de calidad de un componente sometido a grandes cargas.

Pero con eso el problema aún no estaba resuelto. Y es que ahora KTM tenía que convencer primero a los demás fabricantes de que, efectivamente, era necesario abrir los motores por motivos de seguridad y fiabilidad.

Beirer comprende el escepticismo de la competencia

Al principio, no todos los fabricantes aceptaron la solicitud. Beirer se muestra expresamente comprensivo al respecto. "No me sorprendió que no todos dieran su visto bueno a la primera. Es totalmente normal", subraya el director deportivo de KTM.

La razón es obvia: un competidor que, durante una pausa en el desarrollo, solicita permiso para abrir motores precintados, debe demostrar que, de hecho, solo se trata de solucionar un problema y no de crear una ventaja competitiva. A mediados de julio, solo Aprilia había dado señales de apoyo inicialmente.

"Por supuesto que te entra la desconfianza cuando alguien dice que quiere abrir motores", explica Beirer. "Entonces te preguntas: “¿Qué quieren hacer ahí?”". Por eso, KTM tuvo que facilitar numerosa información. Según la descripción de Beirer, esto incluía datos de los proveedores, números de serie y de lote, así como radiografías.

"Tuvimos que recopilar datos que normalmente nadie solicita", afirma Beirer. En algunos casos, la información tuvo que obtenerse primero del proveedor, a lo que se sumaron retrasos. "Fue un tema candente".

Sin embargo, para Beirer, el escrutinio por parte de la competencia no supuso ninguna molestia. "Para mí estuvo perfectamente bien. No hubo ni una sola pregunta tonta", subraya.

Luz verde para la reparación durante el parón de verano

Tras varias conversaciones, KTM recibió finalmente la autorización para desmontar los motores. "Entre el Sachsenring y Silverstone [durante el parón de verano] obtuvimos luz verde de todos los fabricantes", cuenta el austriaco.

Según KTM, la IRTA también participó en el proceso y supervisó los trabajos. Beirer destaca expresamente el apoyo recibido dentro de la asociación de fabricantes: "Estoy realmente agradecido. Y este es quizás el mejor lugar para dar las gracias a todos los fabricantes por habernos dado finalmente luz verde".

El visto bueno no se produjo de inmediato ni por parte de todos los implicados al mismo tiempo. Sin embargo, al final, el grupo llegó a un acuerdo sobre la autorización, de modo que KTM pudo abrir los motores precintados y sustituir la pieza defectuosa.

KTM, temporalmente con un déficit de potencia considerable

Hasta entonces, KTM tuvo que trabajar temporalmente con una potencia del motor limitada. Sin embargo, una mera reducción del régimen de revoluciones no habría resuelto el problema de fondo, explica Beirer: "No, el problema era demasiado grave, por lo que, de hecho, tuvimos que pasar a utilizar estos motores más antiguos. Eso resultó más eficaz".

No obstante, las consecuencias se notaron en la pista. Ya en Mugello se hizo especialmente patente la falta de potencia del motor de KTM. Posteriormente, pilotos y observadores informaron del rendimiento limitado en las rectas.

Acosta también fue víctima de varias averías técnicas antes del parón veraniego Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para los pilotos, la situación se complicó aún más porque no todos los problemas técnicos se debían a la misma causa. Además de las dificultades mecánicas, también surgieron problemas electrónicos y con los sensores. Beirer menciona un error inusual de la ECU.

La unidad de control se habría apagado momentáneamente, pero luego volvió a funcionar. "No hay señal por un momento, y luego vuelves al box y la moto vuelve a funcionar".

Para investigar este problema, KTM contó con la ayuda de Magneti Marelli. Beirer deja así claro que los problemas de 2026 no pueden reducirse exclusivamente al defecto de fabricación detectado posteriormente.

Siete motores desmontados y revisados

Tras recibir la autorización, KTM pudo actuar durante el parón veraniego. En total, se desmontaron siete motores en el centro de motores de KTM en Munderfing. Se sustituyeron los componentes identificados como problemáticos y, a continuación, los motores se volvieron a sellar y se reincorporaron al parque de motores.

Con ello concluyó, al menos, la fase en la que KTM prácticamente no podía intervenir ante un problema conocido. No obstante, la pérdida de varios motores siguió suponiendo una carga para el fabricante a la hora de planificar el resto de la temporada. Binder, por ejemplo, ya había perdido tres motores de su cupo a finales de agosto. Los demás pilotos de KTM también tienen que lidiar con una reserva reducida.

No obstante, tras la reparación de los motores afectados, Beirer ve indicios de una recuperación deportiva. En particular, Acosta ha dado un paso adelante. "Me ha alegrado mucho que Pedro haya recuperado realmente su forma en Aragón, quizá justo donde la habíamos dejado en Barcelona".

Y es que, en su opinión, hasta Barcelona había muchas esperanzas. "Nos estábamos acercando cada vez más y entonces ocurrió todo este asunto", afirma Beirer. "Espero que a partir de ahora podamos volver a una situación normal".

En cualquier caso, los resultados, al menos por parte de Acosta, hablan por sí solos: desde Aragón, el español no ha dejado de subir al podio. En Spielberg celebró recientemente su primera victoria.