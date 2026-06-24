Checo Pérez compara el bache de Russell con su pasado en Red Bull: "Ahora todos se dan cuenta"
Sergio Pérez lanzó un dardo a quienes cuestionan el talento en la pista: "Los que entienden saben dónde está cada piloto".
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Mientras que Andrea Kimi Antonelli se encuentra liderando el campeonato de pilotos con Mercedes y, iba encaminado a ampliar su ventaja en Barcelona hasta que se presentó un fallo mecánico, George Russell está luchando para volver a la segunda posición del clasificador, con diferencias que ya han hecho ver algunos analistas de la Fórmula 1 existentes entre el italiano y su compañero británico indicando que, tal vez, Rusell no era tan bueno como se esperaba.
Para Sergio Pérez, la situación que vive Russell en este momento es algo que le recuerda a su paso por Red Bull. Mientras que en los arranques de temporada podía estar peleando a Max Verstappen, conforme avanzaba la campaña la situación cambiaba.
Checo Pérez indicó que no cree que el británico de Mercedes haya perdido la capacidad de ser competitivo, pero se está encontrando con una situación desconocida que, sumado con los comentarios de algunos sectores de la Fórmula 1 podrían generarle inseguridad.
“Al final, los aficionados a la Fórmula 1 se dividen en dos grupos: los que disfrutan del espectáculo y los que entienden el deporte”, dijo Checo Pérez en Barcelona.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Saben que la Fórmula 1 es un deporte donde la única comparación real es con tu compañero de equipo, y en las circunstancias adecuadas. Porque hoy lo vemos con Russell: estaba dominando la temporada, y luego el coche cambia un poco y empiezas a tener problemas, y tienes que pensar más en cómo conducirlo. Y automáticamente Antonelli lo hace mejor, y entonces la gente piensa que Russell es un mal piloto”.
El piloto de Cadillac destacó que en ocasiones la gente puede tener un concepto erróneo de las capacidades, pero la realidad es diferente.
“No es que te olvides de cómo conducir; es que las circunstancias no son las adecuadas. Russell sigue siendo un gran piloto. Es similar a lo que me pasó a mí en mi carrera”.
Sin embargo, el piloto mexicano indicó que siempre todo sale a la luz y el talento queda reflejado, como ahora con él, con sus actuaciones en Cadillac donde está ayudando a construir un equipo y, que con recursos aún lejanos de los equipos medios en cuanto a desempeño, ha estado cerca de la Q2 y de sumar sus primeros puntos.
“Ahora todos se dan cuenta de lo gran piloto que soy por cómo puedo liderar a Cadillac a este nivel. Así que los que lo entienden saben perfectamente dónde está cada piloto”.
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