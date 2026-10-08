Helmut Marko revela que el regreso de la F1 a los motores V8 en 2030 es un “hecho”

El Gran Premio de Bahréin 2026 reubicado en Sepang, Malasia, pasará a la historia por su récord de asistencia de 261.000 aficionados, y por sus fallas técnicas increíblemente vergonzosas. Entre una enorme demora por lluvia y un fallo de software muy controvertido derivado del complejo reglamento de 2026, el fin de semana fue un caos para los directivos de la Fórmula 1.

Para el asesor retirado de Red Bull Helmut Marko, ver el desastre desde su casa fue increíblemente frustrante. Sin embargo, en una entrevista exclusiva con el medio austríaco oe24, Marko soltó una bomba al revelar que la actual pesadilla técnica de 2026 ha conseguido forzar al deporte a autorizar una revisión completa de los motores para la temporada 2030.

Un gran premio "vergonzoso"

Con el reglamento de 2026 imponiendo una compleja división 50/50 entre el motor de combustión interna y la batería eléctrica, los coches se han convertido esencialmente en computadoras sobre ruedas. Cuando un problema de software generalizado detuvo la actividad en pista en Sepang, Marko miraba como espectador por primera vez en décadas.

Consultado sobre cómo vivió el caos, el exjefe de Red Bull no se guardó nada.

"Completamente relajado frente al televisor, como un consumidor normal de Fórmula 1", declaró Marko. "Desmonté las pantallas adicionales que había instalado después del primer Gran Premio. Lo que veo en televisión me alcanza ahora, aunque la espera fue realmente aburrida por la larga demora por lluvia".

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson - Getty Images

Si bien la lluvia fue un acto de la naturaleza, las fallas técnicas bajo el nuevo reglamento fueron inaceptables para el veterano austríaco del automovilismo.

"Es vergonzoso que un producto de alta gama como la Fórmula 1 se detenga por un problema de software", criticó Marko.

El V8 turbo de 2030, "un acuerdo cerrado"

Aunque el reglamento de 2026 está causando actualmente enormes dolores de cabeza de punta a punta del paddock con el "clipping" de la batería y fallas de software, Marko señaló que la vergüenza de Sepang en realidad tiene un enorme lado positivo para los puristas de las carreras.

"Por otro lado, esta vergüenza ayuda a volver a cambiar de opinión", reveló Marko a oe24. "El regreso al motor V8 con turbo en 2030 es, hasta donde sé, un acuerdo cerrado".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Esta bomba encaja perfectamente con los rumores recientes del paddock y las demandas de los pilotos. Apenas un día atrás, Max Verstappen, de Red Bull, afirmó explícitamente en un podcast que su sueño definitivo para el deporte era abandonar los híbridos pesados, eliminar el DRS y regresar a motores V8 livianos.

Si la información interna de Marko se confirma, la parrilla actual de la Fórmula 1 solo tendrá que sobrevivir unas pocas temporadas más de esta controvertida era híbrida antes de que el deporte vuelva a los estridentes motores V8 turboalimentados que originalmente construyeron su reputación legendaria.

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