Fórmula E confirma que usará el trazado de F1 en México con una modificación en 2027

Fórmula E está lista para estrenar un nuevo trazado en el ePrix de la Ciudad de México utilizando el mismo circuito que ocupa la Fórmula 1, pero con una ligera modificación, esto en la primera zona del trazado que deberá ser aprobado por la FIA para la fecha que se disputará el 16 de enero de 2027.

La revelación se dio a conocer este martes en la Ciudad de México. La modificación respecto a la pista de la Fórmula 1 se presenta al finalizar las gradas principales en la zona de pits. En esa instancia se coloca una chicana para ayudar al frenado y a la recuperación de energía antes de continuar su camino por el resto del trazado que la Fórmula 1 corre desde el 2015 cuando el trazado fue modificado por última ocasión.

La zona donde se coloca la chicana es la misma donde, en el pasado, la categoría eléctrica iniciaba un circuito recortado con destino a la zona del Estadio GNP.

“Este coche se merece ir a un circuito grande, como el de la F1. Por primera vez sentimos que la tecnología nos está permitiendo hacer este tipo de circuitos”, dijo Alejandro Longo, cofundador de la categoría.

La serie disputará su segunda ronda con el nuevo Gen4 en México luego de haber iniciado una doble ronda en Arabia Saudita. Dadas las capacidades técnicas de los nuevos monoplazas y su aceleración era complicado mantener el circuito previo con pocas zonas de escape. Sumado a esto, la modificación de las normativas de los circuitos necesarios para albergar carreras de Fórmula E abrió la puerta para utilizar todo el trazado de 4.304 kilómetros de longitud.

“Es un coche que va a más de 335 km/h, acelera de o a 100 en 1.8 segundos, tenemos una aceleración entre un 30 y 40 por ciento respecto a otros campeonatos del mundo. Hemos llegado al momento de madurez”, agregó Longo al señalar las cualidades del coche para poder apostar por correr el trazado completo.

Dadas las nuevas exigencias técnicas pistas de similares condiciones a México se han agregado al calendario como Circuito de Las Américas, Miami y Zandvoort. Además de ello, la categoría ha tenido que dejar el circuito ExCel en Londres para dar paso a Brands Hatch.