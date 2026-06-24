Ferrari confirma que llevará el nuevo motor al GP de Austria de F1

A dos semanas del triunfo de Barcelona, donde Lewis Hamilton consiguió su primera victoria de rojo, Ferrari vuelve a la pista en el Gran Premio de Austria con ambiciones renovadas y un objetivo claro: acercarse aún más a Mercedes e intentar reabrir la lucha por el campeonato 2026 de F1.

En España, Ferrari había introducido un consistente paquete de actualizaciones, el más importante de toda la temporada incluso en comparación con la competencia, con una ganancia estimada en torno a tres décimas. Una evolución que ofreció respuestas inmediatas y permitió al equipo italiano entablar un verdadero duelo con Mercedes, superándola luego gracias a una lectura impecable de la carrera.

Lógicamente también llegará el momento en que sean los demás quienes introduzcan novedades, y este será un campeonato que se decidirá sobre todo por la capacidad de los equipos para mantener alto el ritmo de desarrollo y la cantidad de actualizaciones distribuidas a lo largo de la temporada. En Austria, por ejemplo, Mercedes llevará tanto novedades para mejorar las prestaciones como para intervenir en la fiabilidad.

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Ferrari, de todos modos, no se queda atrás y presentará cambios en el Red Bull Ring este fin de semana.

"Llegamos a Austria animados por las señales positivas mostradas en las últimas carreras, aunque somos conscientes de que aún queda mucho trabajo por hacer y de que debemos seguir concentrándonos en nosotros mismos. Como hemos hecho siempre desde el inicio de la temporada, afrontaremos este fin de semana con el mismo método y la misma mentalidad", explicó Frederic Vasseur, Team Principal de Ferrari.

"Intentaremos completar un fin de semana lineal en todos los aspectos, desde la ejecución en pista hasta las decisiones estratégicas que tomar en el muro. Sabemos que cada fin de semana representa una historia propia. Por eso seguiremos afrontando una carrera a la vez, con humildad, con el objetivo de obtener el máximo". Sin embargo, esto no significa que Ferrari se presentará en Austria sin novedades.

En la FP1 del Red Bull Ring rodará Dino Beganovic en lugar de Charles Leclerc y será también la ocasión para probar la actualización más esperada: la nueva evolución del motor térmico permitida por el ADUO, como se ha anticipado en las últimas semanas. Una mejora importante porque, como ya es sabido, en el frente de la potencia pura del motor de Maranello todavía paga una brecha respecto a Mercedes y Red Bull.

Hablando de las novedades del nuevo motor, Enrico Gualtieri, responsable del desarrollo de la unidad de potencia, explicó cómo esta evolución es el resultado de un trabajo llevado adelante en paralelo respecto al desarrollo principal. Una dinámica normal en un proceso de desarrollo que avanza por dos vías, también porque los tiempos necesarios para introducir actualizaciones en el lado del motor son decididamente más largos.

"La F1 siempre ha sido un deporte hecho de detalles y mejoras continuas. El desarrollo de una power unit sigue normalmente ciclos largos, porque cada paso, sobre todo los más significativos, requiere un intenso trabajo de investigación y desarrollo y una validación muy profunda. Por este motivo es raro asistir a cambios radicales durante el año, sobre todo cuando implican la integración con el coche y sus condiciones operativas", contó Gualtieri.

"Desde el inicio del proyecto 2026 hemos acompañado un trabajo de desarrollo continuo con programas con un horizonte más largo, con el objetivo de aprovechar cada oportunidad disponible para incrementar el rendimiento de nuestra unidad de potencia. Estas dos líneas avanzan en paralelo y a menudo se refuerzan mutuamente".

"Todo el equipo en la fábrica está trabajando con gran intensidad para aprovechar al máximo las oportunidades adicionales ofrecidas por el mecanismo ADUO, en plena coherencia con nuestra hoja de ruta de desarrollo. La actualización que introducimos en Spielberg es relativamente contenida y refleja el trabajo realizado en las últimas semanas para trasladar a la pista los progresos madurados en nuestros programas de desarrollo".

El aporte desde el desarrollo de Shell con Ferrari

Shell trabaja a la par de Ferrari para mejorar el combustible de los coches. Photo by: Shell Motorsport

Además del motor actualizado, Shell también introducirá una nueva formulación de sus carburantes, un ámbito en el que los proveedores aún tienen amplios márgenes de desarrollo, sobre todo ahora que el desafío de las gasolinas 100% sostenibles ha entrado de lleno. Claramente, este primer paso no bastará para cerrar por completo la brecha, pero representará un paso importante para reducir la distancia con la cima, dado que Ferrari tendrá a disposición también una segunda homologación más adelante en la temporada, ya que la brecha de potencia supera el 4%.

"Se trata de una actualización limitada y, por sí sola, no será suficiente para cambiar los valores en pista. Lo que testimonia es la actitud del equipo y de nuestros socios técnicos, todos determinados a seguir empujando y a aprovechar cada oportunidad para mejorar el paquete. En un campeonato competitivo como el actual es irrealista pensar que una sola actualización pueda transformar el panorama general, sobre todo considerando las actuales restricciones reglamentarias y de homologación", explica Gualtieri.

Al inicio de un ciclo reglamentario los márgenes de desarrollo son naturalmente más amplios, porque todavía no existe una verdadera convergencia entre los equipos y los ingenieros pueden explorar soluciones nuevas liberando la imaginación. En esta fase se vuelve fundamental ser rápidos a la hora de llevar a la pista las novedades, reduciendo lo más posible el tiempo que separa lo que se estudia en la fábrica de su aplicación concreta en los fines de semana de carrera.

"En esta fase inicial del nuevo ciclo reglamentario, en la que las prestaciones aún no son del todo convergentes, mantener un elevado ritmo de desarrollo es tan importante como la ganancia absoluta aportada por cada actualización individual. Este campeonato será un reto que afrontar a lo largo de toda la temporada, no solo en términos de prestación pura".

"También vale en lo que respecta a la capacidad de optimizar cada componente en pista y de garantizar robustez y fiabilidad a todo el paquete. En esta fase es fundamental reducir lo más posible el tiempo que transcurre entre lo que aprendemos en pista y lo que desarrollamos en la fábrica: reaccionar rápidamente a lo que emerge en cada fin de semana, transferir esta información a los programas de desarrollo e introducir las mejoras con eficacia".

"Somos perfectamente conscientes de que algunos de nuestros competidores han hecho un mejor trabajo hasta ahora. Forma parte de la realidad de la Fórmula 1 y representa para nosotros un estímulo y un objetivo muy claro. Sabemos que no será un camino sencillo y preferimos confiarnos a los hechos antes que a las promesas. Pero puedo decir que todo el grupo está extremadamente unido y trabaja con gran dedicación. Estamos convencidos de que, con concentración, método y constancia, podremos alcanzar los objetivos que nos hemos fijado".