Lo que Flavio Briatore planeó con Donald Trump y Bernie Ecclestone para la F1

No es ningún secreto que la Fórmula 1 ya intentó hacerse un hueco en Estados Unidos bajo el liderato Bernie Ecclestone. Mucho antes de que Liberty Media llevara la categoría reina a Miami y Las Vegas, Ecclestone intentó, entre otras cosas, llevar la Fórmula 1 a Nueva York, con un ayudante destacado.

En declaraciones a The Race, Flavio Briatore ha revelado más de una década después cómo en su día quiso conseguir que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyara al entonces jefe de la Fórmula 1, Ecclestone, en un Gran Premio en Nueva York.

Trump "no tenía ni idea de Fórmula 1", según Briatore. "Pero es un gran promotor. En aquella época organizaba combates de boxeo, organizaba todo tipo de cosas en Las Vegas y demás", explica el hombre de 76 años.

"Y conseguí que Donald hablara con Bernie", revela, y recuerda: "Estaba en la oficina de Donald. Hicimos una videollamada con Bernie para averiguar cuál sería el mejor lugar en Nueva York para la carrera".

"Donald nos dijo que Nueva York era muy difícil por un millón de razones, pero que Nueva Jersey sería el lugar adecuado", cuenta Briatore. Ecclestone negoció entonces "con dos o tres personas diferentes", pero al final el plan nunca se llevó a cabo, "porque el tipo que quería construir el circuito quebró".

¿Qué une a Briatore y Trump?

Pero ¿cómo se produjo en primer lugar el contacto entre Trump y Briatore? Hace ya años, el propio Briatore reveló en el podcast Beyond the Grid que había conocido a Trump por primera vez a principios de la década de 1990 - e incluso que casi habría trabajado para él.

A mediados de la década de 2010, los caminos de ambos volvieron a cruzarse porque Briatore asumió el papel protagonista en la versión italiana del reality show "The Apprentice", mientras que Trump desempeñaba el mismo papel en el original estadounidense.

"The Apprentice" solo llegó a tener dos temporadas en Italia, en 2012 y 2014, y en ese periodo se produjo, según Briatore, el citado encuentro con Trump y Ecclestone. Briatore había tenido que abandonar la Fórmula 1 previamente, en 2009, tras el escándalo del "Crashgate".

En 2024 regresó a la categoría reina como asesor ejecutivo de Alpine, pero nunca llegó a celebrarse un Gran Premio en Nueva York o Nueva Jersey.

"Antes de que llegara Liberty, la Fórmula 1 en Estados Unidos en realidad no se consideraba nada especial", explica Briatore.

"Se hablaba de NASCAR, de IndyCar, de modelos de negocio completamente distintos. Y la Fórmula 1 no se [trataba] en absoluto. Cuando Liberty entró en escena, todo cambió", afirma Briatore.

Donald Trump solo tuvo más tarde un pequeñísimo punto de contacto con la Fórmula 1. En el Gran Premio de Miami de 2024 estuvo en el circuito como invitado de McLaren.