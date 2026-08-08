Colapinto comparte una reveladora anécdota sobre la presión de Briatore: "Todos estaban contentos menos él"

Después de una temporada 2025 extremadamente difícil, Alpine volvió a luchar este año por el título de 'mejor del resto'; en otras palabras, por liderar la zona media de la Fórmula 1 por detrás de los cuatro equipos punteros. Pero las ambiciones del equipo con sede en Enstone van más allá de eso, y eso es sin duda cierto en el caso de Flavio Briatore, el extravagante asesor ejecutivo que en la práctica dirige la escudería.

Como es bien sabido, el italiano, ahora de 76 años, puede ser implacable tanto en su toma de decisiones como en su comunicación, algo que Franco Colapinto ha vivido en primera persona en varias ocasiones. No obstante, el argentino cree que el enfoque de Briatore es necesario si el equipo quiere, en última instancia, cerrar la brecha con los de delante.

"Creo en su proceso", dijo el joven de 23 años. "Hay que entenderlo. Pero creo que para tener éxito en la F1 y lograr el objetivo que tiene todo equipo de la zona media —alcanzar a Ferrari, Red Bull, Mercedes y McLaren— necesitas a alguien como Flavio."

Según Colapinto, el ejemplo más revelador llegó después del Gran Premio de Canadá en Montreal. Alpine logró que sus dos coches terminaran en los puntos en el Circuit Gilles Villeneuve, lo que normalmente se consideraría un éxito dada la distancia con los cuatro equipos punteros. Briatore, sin embargo, lo vio de otra manera.

"Terminamos P6 y P8 en Canadá, fueron puntos increíbles para el equipo, pero después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando al equipo. Era casi la persona más descontenta de todo el equipo", dijo Colapinto en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Eso se debía a lo lejos que estábamos de Ferrari en comparación con Miami. Quería entender por qué era así. Todos estaban realmente contentos con los puntos, pero él decía: no, no, quiero más. No me gusta dónde estamos y Racing Bulls también está demasiado cerca de nosotros. Están más cerca que en Miami, así que ¿por qué está pasando eso? Quiero respuestas y quiero mejorar más."

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El estilo de liderazgo de Briatore puede parecer duro, pero según Colapinto, eso es lo que se necesita en la F1 para llegar a lo más alto, en particular para un equipo que intenta recuperar terreno, como Alpine.

"Ejercer esa presión sobre el equipo, incluso cuando las cosas salen bien, es su forma de liderar el equipo. Y, desde mi punto de vista personal, es una forma de tener éxito en la F1 y alcanzar a los equipos punteros", dijo.

"Flavio es un animal competitivo. Solo volvió a la Fórmula 1 para ganar y realmente lo aprecio porque yo soy igual."

Eso significa que el progreso de Alpine este año aún no basta para generar una sensación de satisfacción dentro del equipo. Sí, después de la tórrida temporada 2025, la primera mitad de este año ha representado sin duda un paso adelante, pero todavía no está donde se ha puesto el listón.

"Estoy muy orgulloso de los pasos que hemos dado, pero todos somos muy competitivos y no estamos contentos solo con estar al frente de la zona media. Es cierto que los avances han sido enormes este año, pero siempre aspiramos a más", dijo Colapinto.

Alpine ha sido superado por Racing Bulls en las últimas carreras antes del receso de verano, tanto en términos de ritmo puro como en el campeonato. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

¿Podría el acuerdo con Gucci ayudar a Alpine a dar el siguiente paso?

Eso se aplica no solo en el plano deportivo, sino también en el comercial. Gucci se incorporará como patrocinador principal del equipo la próxima temporada y, según Colapinto, la influencia de Briatore también se puede ver en ese desarrollo.

El joven de 23 años ve la llegada de Gucci de dos maneras. En primer lugar, como la confirmación de que Alpine vuelve a estar en una trayectoria ascendente después de 2025.

Una marca prestigiosa como Gucci no querría asociarse con un equipo que compite sin esperanza en la parte trasera, lo que significa que Colapinto ve el acuerdo como un voto de confianza; como mínimo, hay fe en el potencial del proyecto.

En segundo lugar, Colapinto cree que la asociación ayudará a Alpine a convertir en realidad sus ambiciones de dar el siguiente paso. El acuerdo da al equipo una mayor flexibilidad financiera, lo que también es importante en relación con la empresa matriz Renault.

Al fin y al cabo, si las cargas financieras más pesadas pueden repartirse entre más hombros, el panorama financiero general resulta considerablemente más atractivo.

El propio Colapinto aún no tiene contrato para 2027, pero cree que el acuerdo con Gucci podría, no obstante, inaugurar el siguiente paso para el 'Team Enstone', un paso del que le gustaría mucho formar parte.

"Están ocurriendo muchas cosas buenas en este momento", dijo. "Nuevas asociaciones y muchas cosas a nuestro alrededor. El acuerdo con Gucci es una de esas cosas y una importante. Así que sí, creo que demuestra que la dirección que estamos tomando ahora es la correcta."

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