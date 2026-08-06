Primera temporada como equipo de fábrica: Audi, mejor que Sauber en todos los aspectos

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto se muestran satisfechos ante la llegada del parón veraniego de la temporada 2026 de Fórmula 1. Tras puntuar en tres carreras consecutivas recientemente, el equipo con sede en Ingolstadt ocupa la octava posición en la clasificación del campeonato al llegar al ecuador de la temporada; un puesto por encima de donde terminó su predecesor, Sauber, en 2025.

"Tenemos el ritmo necesario para luchar en la zona media de la parrilla", reflexiona Hülkenberg a mitad de temporada, y añade: "Por supuesto, ha habido dificultades, especialmente en mi lado del garaje. Creo que somos conscientes de que todavía somos algo vulnerables en ciertas áreas".

Audi ha registrado tres abandonos en lo que va de año; además, al inicio de la temporada, hubo dos ocasiones en las que Hülkenberg (Australia) y Bortoleto (China) ni siquiera pudieron tomar la salida debido a problemas técnicos.

"Naturalmente, el equipo se está centrando en esto y trabaja duro para que todo sea más sólido", subraya Hülkenberg. "Pero, en general, considero que nuestra situación actual como equipo joven es bastante positiva y, sin duda, alentadora", señala el piloto alemán.

Hülkenberg explica que Audi ha mejorado "en todos los aspectos" este año. Comenta: "Hemos crecido como equipo. Todos los departamentos han ampliado sus plantillas. Ahora somos un equipo oficial de fábrica, así de simple. Y ahí están los socios y marcas que nos acompañan".

Áreas específicas en las que Audi ha mejorado

"Creo que toda la operación ha dado un paso adelante", afirma el piloto de 38 años, una opinión compartida por su compañero de equipo. "He visto grandes progresos, tanto en términos de mentalidad y cultura de equipo como en el rendimiento en pista", señala Bortoleto.

Bortoleto también destaca positivamente "hasta qué punto hemos logrado desarrollar el coche y los paquetes de mejoras que hemos introducido", señalando que la forma en que el equipo gestionó los problemas fue "excelente". Aunque el chasis de Audi seguirá fabricándose en la planta de Sauber en Hinwil —lo que impide calificarlo como un equipo totalmente nuevo—, Hülkenberg destaca que, por primera vez, ellos mismos son responsables de "el motor, la caja de cambios y el sistema hidráulico".

"Me quito el sombrero ante [la fábrica de motores de] Neuburg por lo que han logrado", comenta el alemán, explicando: "Tuvimos problemas, pero reaccionaron muy bien y con rapidez, encontrando soluciones. Muy dinámicos, muy prácticos".

Por cierto, en cuanto a puntos, a Audi todavía le queda terreno por recuperar respecto al año anterior. Aunque el equipo Sauber terminó noveno en el campeonato en 2025, sumó 70 puntos; además, Hülkenberg logró subir al podio —en tercer lugar— en Silverstone.

En 2026, Audi ocupa actualmente la octava posición del campeonato, pero solo suma doce puntos tras la primera mitad de la temporada. Sus mejores resultados son dos octavos puestos conseguidos por Bortoleto en Silverstone y Spa.