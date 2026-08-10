¿La F1 Academy, un callejón sin salida? Una expiloto de la serie hace una dura crítica

Las opiniones sobre la F1 Academy están divididas. Si bien la categoría ofrece una plataforma fantástica para impulsar la visibilidad de las mujeres en el entorno inmediato de la Fórmula 1, los críticos sostienen que no representa necesariamente un paso adelante en la carrera de las pilotos participantes.

Un claro ejemplo es Maya Weug, de 22 años, quien compitió en la categoría femenina el año pasado con el respaldo de Ferrari, y lo hizo con gran éxito. Weug ganó un total de tres carreras durante la temporada 2025 y terminó como subcampeona del certamen.

Sin embargo, el esperado siguiente paso en su carrera no llegó a materializarse. En consecuencia, Weug ha publicado un emotivo mensaje en las redes sociales: "No sé muy bien cómo expresar esto con palabras. A lo largo de la temporada, solo os mostré el lado positivo de las cosas, pero en realidad, este ha sido, con diferencia, el año más duro de mi carrera".

"Hace un año luchaba por el campeonato, conseguía victorias y subía al podio casi cada fin de semana. Nunca imaginé que, menos de un año después, me encontraría en esta situación", declaró la piloto de 22 años, que completó su segunda temporada en la F1 Academy en 2025.

Dado que las pilotos tienen un límite de dos años en la categoría femenina, ya estaba claro que 2025 sería su última temporada. Weug esperaba que sus buenos resultados le abrieran las puertas a nuevas oportunidades en el automovilismo, pero se llevó una amarga decepción.

Sin carreras por el resto del año

Ella misma lo revela: "Había un gran plan para esta temporada. Poco antes de que empezara, todo se vino abajo por motivos ajenos a mi voluntad. Para entonces, ya era demasiado tarde para organizar otra cosa, y competir por mi cuenta resultó extremadamente difícil".

Como resultado, Weug solo ha logrado competir hasta ahora en unas pocas carreras del Belcar Endurance Championship, un certamen belga de resistencia. "Pero las próximas 24 Horas de Zolder, en las que debía participar, se celebrarán sin mí", revela.

"Así que, de momento, no tengo carreras en mi calendario", afirma Weug, destacando que este año ha seguido trabajando duro en sí misma fuera de la pista. "He aprendido muchísimo y he evolucionado considerablemente este año", subraya.

"Pero no quiero limitarme a observar. Quiero competir —al más alto nivel— y demostrar de lo que realmente soy capaz", afirma Weug, reconociendo: "El automovilismo es un entorno duro. Supongo que simplemente esperaba que los resultados que he logrado en los últimos años sirvieran de algo".

Una historia diferente: Pin demuestra que las cosas pueden ir mejor

Weug terminó su primera temporada en la F1 Academy en 2024 ocupando el tercer puesto del campeonato y logrando una victoria. En 2025, quedó subcampeona por detrás de Doriane Pin —piloto respaldada por Mercedes—, cuya carrera progresó de forma mucho más favorable tras su paso por la categoría femenina.

En 2026, Pin compite en las European Le Mans Series (ELMS) y en las 24 Horas de Le Mans (en la categoría LMP2), al tiempo que ejerce como piloto de desarrollo para Mercedes en la Fórmula 1 y para Peugeot en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC). Además, se convirtió en la primera mujer en completar un test de Fórmula 1 con las "Flechas de Plata".

Doriane Pin hat in diesem Jahr einen Formel-1-Test für Mercedes absolviert Foto: Mercedes

Sin embargo, no todas las pilotos corren la misma suerte que Weug; Pin es, sin duda, un claro ejemplo de las oportunidades que se abren tras la F1 Academy. Chloe Chambers, que terminó tercera el año pasado, compite en 2026 en su Norteamérica natal en la categoría menor Lamborghini Super Trofeo.

A pesar de ello, Weug mantiene la determinación y explica: "La gente de mi entorno no deja de decirme que cuando se cierra una puerta, se abre otra, y decido creerles".

Mathilda Paatz también compite en la F1 Academy en 2026, representando a Alemania. Ocupa la séptima posición de la clasificación general tras los tres primeros fines de semana de carreras de la temporada. De cara al parón estival, Alisha Palmowski —piloto respaldada por Red Bull— lidera la clasificación por delante de la austriaca Emma Felbermayr.