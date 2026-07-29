Crisis en Williams: Ralf Schumacher culpa al jefe del equipo, James Vowles

Debido a la prolongada crisis de Williams, el director del equipo, James Vowles, se ve sometido a una presión cada vez mayor. Al menos, el experto Ralf Schumacher cree que el británico podría perder su puesto si la tradicional escudería no logra enderezar el rumbo en 2026.

"La cosa se está poniendo difícil", afirma Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse de Sky al referirse a la situación actual en Williams, y explica: "Se nota que el ambiente en el equipo está cambiando". Alexander Albon estaría "totalmente desanimado" y Carlos Sainz tampoco mantendría ya una actitud "positiva".

En la última carrera antes del parón veraniego, celebrada en Hungría, ambos pilotos de Williams quedaron eliminados en la Q1 de la clasificación. En la carrera del domingo, con dos vueltas de retraso, ocuparon los puestos 17 y 18 entre los 19 pilotos que vieron la bandera a cuadros.

Para Williams, ya era la quinta carrera consecutiva sin sumar puntos. "Nos cae muy, muy bien James Vowles", subraya Schumacher, y añade: "De hecho, le deseo que lo consiga. Sin embargo, me temo que ya no le quedará tiempo".

La breve remontada no dura

"Ahora mismo tendría que producirse un cambio a corto plazo. Pero creo que la paciencia de los inversores se está agotando", afirma el experto, que ve más retrocesos que avances en Williams. Recuerda que el equipo tuvo un "comienzo extremadamente malo" en 2026.

Williams se perdió la sesión de pruebas de Barcelona en invierno y comenzó la nueva temporada de Fórmula 1, entre otras cosas, con un coche con un exceso de peso considerable. A pesar de ello, logró sumar puntos en tres carreras consecutivas: Miami, Canadá y Mónaco.

Sin embargo, el cambio de rumbo no duró mucho, ya que los puntos conseguidos en el Principado a principios de junio fueron, al mismo tiempo, los últimos hasta la fecha. De eso han pasado ya casi dos meses. Desde entonces, Schumacher no ve ningún avance en su antigua escudería.

En Williams se ha insistido repetidamente en las últimas semanas en que para la carrera de Bakú se presentará "un coche casi completamente nuevo". Pero, al parecer, a Schumacher le falta la confianza en que con ello se logre el gran cambio.

¿Son las actualizaciones de Bakú la última oportunidad?

"De momento no veo ninguna solución. Tampoco sabría cómo James Vowles va a lograrlo ahora", afirma el experto. De hecho, parece que también a nivel interno existen dudas sobre si con la "versión B" del FW48 se conseguirá dar un gran salto adelante.

Recientemente, en Silverstone, Williams ya presentó un nuevo alerón delantero que, sin embargo, no funcionó allí como se esperaba. Y Alexander Albon explicó tras la carrera de Hungría que el paquete de Williams para Bakú no sería tan completo como la última actualización de Aston Martin.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams Photo by: Peter Fox / Getty Images

El equipo de Fernando Alonso logró dar un gran salto adelante gracias a la actualización de Budapest. El español se clasificó el sábado para la Q2 y también terminó la carrera del domingo por delante de los dos pilotos de Williams. Williams "solo puede soñar" con un avance como el de Aston Martin, admite Albon.

El propio Vowles había subrayado recientemente que consideraba "realista" recuperar la diferencia con respecto a los equipos más rápidos del pelotón medio a lo largo del año. Sin embargo, al menos Ralf Schumacher, que pilotó para Williams en la Fórmula 1 entre 1999 y 2004, no cree en ello en estos momentos.