Toto Wolff revela el reto que supone ser padre ahora que su hijo Jack lidera el campeonato de karting
Toto Wolff ha hablado sobre cómo encontrar el equilibrio entre la ambición y la diversión para su hijo Jack, de nueve años, ahora que el joven piloto de karting lidera el campeonato IAME.
El director del equipoMercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, ha hablado abiertamente sobre cómo encontrar el equilibrio entre la diversión y la ambición de su hijo Jack, tras la última victoria de este niño de nueve años en una carrera de karting celebrada en Italia.
Jack Wolff, que compite en la IAME Karting Series, se ha hecho recientemente con la victoria en una carrera que le aupa al primer puesto de la clasificación del campeonato de cara a la última prueba de la temporada.
En declaraciones realizadas en el circuito, el responsable de Mercedes estableció comparaciones directas entre las categorías de base del automovilismo y la F1. "Aquí es donde empieza todo. La Fórmula 1 es, básicamente, esto pero a lo grande", afirmó Wolff. "Es el mismo tipo de competición y ver a los niños es una experiencia fantástica".
Durante una entrevista conjunta en el evento, se le preguntó a Jack si sentía la presión del campeonato. El niño, de nueve años, respondió sencillamente: "Sí".
Al referirse a los comentarios de su hijo, Wolff reconoció la dificultad de gestionar la implicación emocional al tiempo que se intenta crear un entorno saludable para un joven piloto.
"Es importante encontrar el equilibrio adecuado porque, obviamente, como padre, te involucras emocionalmente y es completamente normal", explicó Wolff. "Pero tiene nueve años, hay muchos niños pequeños y hay que encontrar el equilibrio adecuado, y lo intentamos. A veces nos equivocamos".
Toto Wolff, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
"Hay momentos difíciles, y él ha tenido algunos hoy, pero al final todo encaja, y cada pequeño tropiezo es una lección para el futuro", añadió.
Cuando se le preguntó qué consejo daría a otros padres de niños que se abren camino en las competitivas categorías inferiores de karting de la " ", Wolff respondió: "Simplemente, dadles tiempo. Son muy pequeños, dejad que disfruten del karting " ", y eso es lo más importante".
La entrevista se difundió rápidamente por las redes sociales. "Jack va a ser una bestia. Se ha criado a base de puro talento. La verdad es que estoy deseando ver cómo progresa; ya se le empieza a notar el talento", comentó un aficionado en el TikTok de .
"Algún día competirá contra Fernando Alonso en la F1", bromeó otra persona, y un aficionado más publicó: "¡Es una copia de Susie!".
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