Briatore no entiende por qué Alpine no gana: "No sé por qué no podemos vencer a McLaren o Ferrari"

De vuelta desde hace dos años al frente de la escudería de Enstone, Flavio Briatore considera que Alpine está cumpliendo sus objetivos en 2026, pese a que por el momento la quinta plaza se ha perdido en favor de Racing Bulls en el campeonato de constructores.

"Es el primer año en el que tenemos un poco los elementos en su sitio", explicó el asesor ejecutivo de Alpine a The Race. "El año pasado le prometí a Renault que estaríamos en el top 6 al año siguiente. Si lo conseguimos, quizá estemos en el top 5. Pero claramente, el top 6, pasando de la décima a la sexta posición, ya está ahí. Es lo que había prometido."

Esta misión, que considera bien encaminada, está sin embargo lejos de satisfacer a quien encarna un cambio de era para la escudería perteneciente al grupo Renault. Con el fin del motor propio fabricado en Viry-Châtillon y el recurso a la unidad de potencia cliente de Mercedes, así como la modernización de ciertos equipamientos, Flavio Briatore considera que el equipo de Pierre Gasly y Franco Colapinto debería hacerlo mejor.

"Tenemos todo para ganar", afirma. "El acuerdo que hemos cerrado con Mercedes es un acuerdo excelente, porque hemos elegido al socio adecuado. Y estamos invirtiendo muchísimo dinero en las infraestructuras de la fábrica."

"Lo tenemos todo. Debemos encajar las piezas. Para lograrlo, hay que ser un poco más creativos de lo que somos actualmente, asumir más riesgos de los que asumimos hoy."

"Pero estoy seguro de que este equipo... No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. ¡No sé por qué no batimos a Ferrari! Ya lo hemos hecho antes. La única cuestión es creer en lo que uno hace, medirse con esa gente."

Alpine est sixième du championnat constructeurs à la trêve. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Los seis primeros meses de la nueva reglamentación técnica de 2026 han puesto de relieve, sin embargo, la brecha que sigue separando a los cuatro equipos punteros (Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull) de la competencia. No obstante, cuando se trata de los recursos aportados, Flavio Briatore también sabe sacar el ejemplo del momento al recordar la delicada situación de Aston Martin.

"No veo por qué no. No veo qué tienen los demás que nosotros no. Sí, quizás alguno tenga mejores instalaciones. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo. Y aun así no son tan competitivos, ¿sabes? Es solo una cuestión de que la gente crea que es posible ganar. Que todos pongan el máximo esfuerzo", dijo.

"Quizás aquí tengamos muy buenos ingenieros, pero todavía no han demostrado todo su potencial. Eso es lo que creo. Nuestro director técnico realmente tiene que analizar muy, muy bien la situación".

"Ahora ya hemos hecho el primer coche todos juntos. Antes, en la parte técnica, no sabíamos quién era bueno, quién era malo, quién estaba haciendo un gran trabajo y quién no. Pero ahora ya tenemos una imagen clara. Antes no la teníamos, porque había demasiados cambios. Ahora tenemos estabilidad. Y hay gente que nos está llamando para unirse al equipo y ayudarnos2.

"Antes, todo el mundo aprovechaba las oportunidades que ofrecían Cadillac, Aston Martin y otros equipos. Ahora, mucha gente quiere volver. Por el momento, no. No quiero que nadie de los que se fueron diga una sola palabra. No me importa", concluyó.