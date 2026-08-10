¿Cuál es el avance de las fábricas de Cadillac F1 en Estados Unidos? Lowdon lo revela

Graeme Lowdon, director del equipoCadillac de Fórmula 1, ha ofrecido información actualizada sobre la infraestructura actual de la escudería, que aún se encuentra en fase de desarrollo.

La escudería más reciente de la F1 opera desde varias sedes, principalmente desde su centro de Silverstone, en el Reino Unido ( ), al tiempo que aprovecha al máximo las instalaciones de General Motors en Carolina del Norte y Míchigan, y utiliza el túnel de viento de Toyota en Colonia (Alemania).

Cadillac está construyendo una nueva fábrica de F1 en Fishers, en las afueras de Indianápolis, mientras que su departamento de unidades de potencia se ubicará en la zona de Charlotte, donde ya tiene su sede la empresa matriz.

Mientras tanto, el equipo sigue persiguiendo su primera clasificación para la Q2 y sus primeros puntos en el campeonato del mundo.

"Seguimos construyendo", afirmó Lowdon. "Es como construir el avión mientras volamos en él, o el barco mientras navegamos en él. Seguimos haciéndolo. Seguimos construyendo fábricas.

"Junto a mi escritorio hay unas botas con puntera de acero y un casco de seguridad, y nos vamos a visitar las obras. Una muy, muy grande en Indianápolis y otra más pequeña en Silverstone. Y, obviamente, la empresa de unidades de potencia también está construyendo la fábrica en Charlotte.

"Seguimos contratando personal a toda máquina, así que todavía hay muchísimas cosas en marcha. Además, el segundo trimestre de este año nos ha permitido empezar a comprender los puntos fuertes y débiles del MAC-26, así como los del equipo desde el punto de vista operativo.

"Nos gusta decir que cada día es un día para aprender. Si es un día en el que no hemos aprendido nada, es un día que hemos desperdiciado. Así que simplemente intentamos identificar todas las áreas en las que podemos mejorar y mejorar constantemente, sin cesar.

"Y, de momento, se trata de grandes bloques de trabajo, porque hay muchísimo que hacer y también hay muchas cosas nuevas. Así que aún estamos lejos de esa fase en la que solo se perfeccionan los detalles, en la que creo que probablemente se encuentran muchos de los otros equipos".

En lo que respecta a la fábrica de Fishers, Lowdon insinuó que "pronto habrá más anuncios sobre cuándo entrarán en funcionamiento diversas cosas", y que el nuevo simulador "se está instalando en estos mismos momentos".

"De momento sigue en construcción", explicó el británico. "Se hará por fases, porque tiene 450 000 pies cuadrados. No es pequeño".

Cuando se le preguntó si las actividades comenzarían el año que viene en Fishers, Lowdon respondió: "En términos generales, sí. La construcción está muy avanzada, pero es un proyecto enorme.

"También están sucediendo muchas cosas y se están poniendo en marcha en Silverstone".