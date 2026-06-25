Briatore y el futuro de Colapinto en Alpine: "Los pilotos son mi menor problema"

Muy pronto debería tomarse una decisión sobre el segundo asiento de Alpine para la temporada 2027 de Fórmula 1, pero según Flavio Briatore, la cuestión de los pilotos es su menor problema: "Al final, primero tenemos que controlar el coche. Al final, necesitamos el rendimiento del coche", subraya el italiano en el podcast Beyond the Grid.

Alpine ha sido hasta ahora una de las sorpresas positivas de la actual temporada de Fórmula 1. Después de haber terminado último el año pasado, ha recuperado su forma en 2026 y actualmente ocupa la quinta posición entre los constructores, como primer perseguidor de los equipos punteros. Pero eso no deja ni mucho menos satisfecho a Briatore.

"Estamos mejor, pero no estoy satisfecho con la situación en la que nos encontramos en este momento", subraya. "Porque con lo que tenemos deberíamos haberlo hecho mucho mejor."

Briatore es consciente de que Mercedes y McLaren tienen el mismo motor que Alpine y logran resultados claramente mejores, en el caso de McLaren también como equipo cliente. "Estamos a seis, siete décimas. Así que estamos mejorando, pero no estamos mejorando como yo quiero", dice. "Ese es el problema que tenemos en este momento."

Primero el coche, luego los pilotos

Por eso, para él, la cuestión de los pilotos también queda en segundo plano: "Seguro que el piloto marca la diferencia. Si tienes a alguien como quizá Max [Verstappen], te aporta dos décimas, tres décimas. Pero si estás a siete, ocho décimas, no hay ningún piloto que compense esa diferencia", dice Briatore.

"Así que trabajemos en el coche, trabajemos en las paradas en boxes, trabajemos en desarrollar una aerodinámica mucho, mucho mejor para nuestro coche. Y después hablaremos de los pilotos."

"Para mí, el piloto es la última parte, la ultimísima pieza del rompecabezas. Si hay que hacer un esfuerzo económico, entonces hay que hacerlo allí donde tienes la posibilidad de ganar", dice.

Pero Briatore tendrá que sentar a alguien en el coche en 2027. Sobre Pierre Gasly no hay interrogantes: el francés tiene contrato con Alpine hasta 2028, y además Briatore está muy satisfecho con las actuaciones de su protegido. "Creo que Pierre está entre los seis mejores pilotos", elogia el Asesor Ejecutivo del equipo.

"Pierre es, si se quiere, un piloto muy infravalorado. Y si tomas el grupo de cabeza —no me preguntes nombres, porque nunca los diré—, pero en ese grupo de cabeza, para mí Pierre está entre los seis mejores."

Clara mejora de Colapinto

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

¿Y Colapinto? "Con Colapinto tendremos que ver", se mantiene vago Briatore, aunque elogia las mejoras del argentino desde su regreso hace aproximadamente un año.

Mientras tanto, Colapinto está mucho más cerca de Gasly y también puede batir regularmente al francés: si se incluyen las clasificaciones sprint, el piloto de 23 años se impuso a su compañero de equipo en cinco de las últimas clasificaciones.

"Franco se integra mucho mejor en el equipo. Está mejorando enormemente mentalmente, técnicamente y también en la relación con el equipo", subraya Briatore, y remite a una decisión en Renault a principios de siglo. "Cuando fiché a Fernando [Alonso], lo envié un año a Minardi para que aprendiera."

"Y después elegí a Fernando como sustituto de Jenson Button. Y ustedes (la prensa) se volvieron locos. Toda la prensa británica se volvió loca. Echa al campeón del mundo para traer a este español, y bla, bla, bla. Siempre les digo: solo el futuro me dirá si tenía razón o no. Tenía razón."

Decisión antes del parón de verano

Si algún día podrá decir eso también de Colapinto, ya se verá. "Tiene talento. Punto. Tiene talento", subraya Briatore. "No sé a qué nivel de talento llegaremos finalmente con él. Pero estoy seguro de que tiene talento. Eso es seguro al 100 por ciento."

También remite a Kimi Antonelli, cuyo talento el año pasado tampoco había salido aún del todo a la luz, pero que ahora ha irrumpido con fuerza en la Fórmula 1 y lidera claramente el Mundial. "Este año ha desplegado todo su talento. Y Franco aún no muestra completamente su talento, porque todavía está en ese camino."

Si en 2027 seguirá teniendo la oportunidad de recorrer ese camino, todavía está abierto. Pero Briatore dice que le gustaría seguir con él, "si Franco sigue rindiendo como ahora y la relación entre Franco y Pierre se mantiene como en este momento".

"Es exactamente como entonces con Alonso, con Fisichella, con Trulli: una relación estupenda. Así que, ¿por qué no?"

"Lo prefiero. Ahora conozco muy bien a Franco, conocemos muy bien a Pierre. Estamos justo en la fase en la que estamos construyendo la técnica y el equipo. ¿Continuidad? Quizá. Todavía tenemos muchísimas carreras por delante, solo hasta finales de agosto. Y antes del parón de verano decidiremos."