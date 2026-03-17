Terminar 10° en Shanghái estuvo lejos de ser una recompensa justa para Franco Colapinto. En la Fórmula 1 no siempre obtienes lo que merecés, por supuesto, pero el único punto fue apenas un consuelo mínimo para el argentino, aunque fuera desesperadamente necesario y sirviera para cortar una racha de 24 carreras sin sumar.

Colapinto ha estado falto de suerte durante el último año aproximadamente. Claro, muchos opinan que uno se fabrica su propia suerte, pero incluso su ascenso a piloto titular de Alpine ha sido un arma de doble filo; si bien es mejor tener un asiento en la F1 que no tenerlo, verse obligado a deambular en el fondo con un auto poco desarrollado durante 2025, sin pruebas, le quitó mucho brillo a sus primeras carreras con Williams hacia el final de 2024. Parece haber pasado mucho tiempo desde que el piloto argentino irrumpió en la F1 en lugar de Logan Sargeant, terminó octavo en su segundo gran premio y superó en clasificación a Alex Albon en el proceso.

Desde su llegada a Alpine, inicialmente como piloto de reserva antes de que el director ejecutivo Flavio Briatore decidiera que no le convencía demasiado Jack Doohan, la presencia de Colapinto en el equipo a veces ha sido cuestionada por algunos. Algunos accidentes tempranos, en particular su choque en clasificación en Imola el año pasado, lo llevaron a manejar más contenido. Aunque hubo momentos en los que superó en clasificación a su compañero Pierre Gasly, terminó el año 5-13 por detrás del experimentado francés en el cara a cara de clasificación, y los puntos rara vez parecieron estar a su alcance.

Sin embargo, Alpine mantuvo la confianza. De forma menos benevolente, se podría sugerir que gran parte de esto estuvo influenciado por lo comercial, dado el interés de marcas. La verdad es que Colapinto tiene ritmo; no estaría en la F1 si no lo tuviera. El interrogante es cuánto, y si puede alcanzar el nivel de Gasly y compañía, pero Shanghái ofreció la demostración más clara de ese ritmo subyacente desde su llegada a Alpine.

Tras haber rodado en las alturas de un segundo puesto, seguido de una sólida defensa con neumáticos viejos, la carrera de Colapinto se vio arruinada por dos factores en gran medida fuera de su control. El hecho de haber emergido segundo fue consecuencia del coche de seguridad de la vuelta 10, desplegado por el Aston Martin detenido de Lance Stroll debido a otro problema de batería, y de que los seis primeros entraron a boxes durante ese período. Colapinto, que había largado con neumáticos duros, en realidad no podía hacerlo; cambiar en ese momento habría requerido otra parada más adelante, y el C2 duro era el compuesto más fuerte para toda la duración del Gran Premio de China.

Había poco que Colapinto pudiera hacer frente a los dos Ferrari y a George Russell, aunque mostró mucha determinación en su defensa del quinto puesto ante los dos Haas, Gasly y Max Verstappen. En años anteriores, se podría haber esperado que los autos detrás lo superaran fácilmente con DRS, sin darle ninguna posibilidad de respuesta con neumáticos más gastados, pero las nuevas regulaciones permiten al piloto defenderse mejor. Si bien finalmente cedió posiciones, no lo hizo sin luchar.

Colapinto estuvo brevemente en segundo lugar durante el Gran Premio de China, pero su estrategia pronto terminó jugándole en contra. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, siempre iba a quedar condicionado por el momento en que salió el coche de seguridad. Para colmo, cuando finalmente entró a boxes al final de la vuelta 32, se encontró con que había logrado mantener detrás a Ocon, pero eso terminó jugando en su contra.

Con la intención de aprovechar los neumáticos fríos de Colapinto, Ocon intentó lanzarse en la zona de la transición entre las curvas 2 y 3, pero no fue la mejor decisión del francés; aunque había espacio por el interior, estaba claro que Colapinto tomaba una entrada más abierta para cruzarse hacia el vértice. Los dos chocaron, hicieron un trompo y Ocon (en su mérito) asumió de inmediato la culpa del incidente y la posterior sanción.

Esto le costó a Colapinto más de seis segundos, además de daños innecesarios en sus neumáticos medios nuevos y en el coche. Eso retrasó su persecución de Sainz; teniendo en cuenta que terminaron separados por menos de un segundo, esto le costó al menos el noveno puesto. Como máximo, considerando el efecto acumulativo de la estrategia y el incidente, probablemente le costó el séptimo lugar.

No fue solo el momento del coche de seguridad lo que complicó a Colapinto, sino también la elección de un coche de seguridad completo en lugar de un virtual, en un contexto donde consideró que el uso más flexible del "full-course yellow" había sentado un precedente.

"Es frustrante porque hice una carrera muy buena, tuve una largada muy buena con el neumático duro, estaba en una posición muy buena, era el primer auto con el neumático duro y nuestra estrategia era ir largo y después sí, no sé. En Melbourne hubo VSC por todo, un auto en llamas y VSC, y acá por el primer auto que se detiene en pista ponen un safety car.

"No entiendo realmente la lógica detrás de eso, pero arruinó mi carrera, fue muy mala suerte. Hice lo mejor para mantenerme delante de los que venían con duros nuevos e intentar ayudar a Pierre porque mi carrera ya era complicada para sumar.

En su vuelta de salida, el progreso de Colapinto en su segundo stint se vio perjudicado por la embestida de Ocon en la zona de las curvas 2-3. Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Luego paramos tres vueltas después de Esteban, salí delante, hice vueltas muy buenas con el duro usado y me pegó en la rueda trasera derecha, tenía un agujero grande en el fondo que no fue bueno para el rendimiento ni para el balance. Se acercó y pidió perdón, y está todo bien. Tuvimos una linda pelea durante la carrera, muy cerrada, y al final no terminó bien pero se disculpó. Está todo bien."

El trompo en sí, junto con el daño en el fondo, fue probablemente la raíz de sus problemas en el final de la carrera con el compuesto medio. Empezó a sufrir graining justo cuando había alcanzado a Sainz; esto debilitó su ataque frente al piloto de Williams, que defendía un botín vital de puntos del campeonato a pesar del difícil inicio de temporada de su equipo.

"Deberíamos haber conseguido muchos más puntos de los que logramos hoy y eso es lo molesto", añadió Colapinto. "Lo cual es bueno que me moleste. Por supuesto, cuando esta oportunidad se escapa, no es lindo."

Finalmente con un programa completo de test de pretemporada tras haber sido incorporado a mitad de temporada en sus dos etapas parciales en la F1, Colapinto parece mucho más confiado con su auto. Esto contrasta fuertemente con la temporada pasada, en la que habló con frecuencia de la necesidad de pasar tiempo con el equipo para desarrollar su entendimiento de un A525 complicado, con el que Gasly también tuvo dificultades para pelear por los puntos.

Pero en ese proceso, sumado a la presión de tener que rendir para asegurar su asiento durante una temporada completa, Colapinto posiblemente se perdió en los detalles de la puesta a punto; si bien había un margen limitado de cambios con los autos de 2022-25 debido a la rigidez de los paquetes de suspensión, modificaciones mínimas podían llevar al auto de un extremo a otro en términos de balance.

Aunque Shanghái debe ser un punto de inflexión en la carrera de Colapinto, debería servir para aliviar parte de la presión sobre él. Lo que no sabemos es cuán consistente puede ser Alpine a lo largo de una temporada, y el auto había mostrado buen rendimiento en China y en los test de Bahréin. Fue una sorpresa que Melbourne haya sido un fin de semana tan flojo para el equipo anglo-francés, pero, esté donde esté el auto, Gasly ofrecerá una referencia sensata del ritmo real del A526.

Gasly is a solid benchmark for Colapinto - but can the Argentine regularly beat him? Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Donde es difícil separar a ambos está en la decisión del equipo de dividir estrategias en las dos carreras hasta ahora en 2026; Gasly largó con medios en ambas, mientras que Colapinto tuvo que ir largo con el neumático duro. En las dos ocasiones, Gasly se benefició de paradas "baratas" bajo VSC y safety car, mientras que su compañero se vio obligado a mantenerse en pista con el compuesto duro, girando a un ritmo objetivo más alto para extender el stint.

Si llegaste hasta este punto y te preguntás por qué este autor decidió centrar una columna en el piloto que terminó 10°, permitime explicarlo: a veces está bueno destacar actuaciones que pasan desapercibidas para algunos; mientras Mercedes y Ferrari se llevaron gran parte de la atención en China, al igual que las actuaciones de Ollie Bearman y Pierre Gasly, Colapinto realizó una carrera tan meritoria como la de quienes terminaron dentro de los seis primeros, pero que quedó opacada por circunstancias desafortunadas.

Lo que está claro es esto: si un poco de suerte empieza a acompañar a Colapinto en las próximas carreras, comenzará a creer que realmente puede fabricarse la suya propia.