Antonelli aclaró la situación con Hadjar tras el rechazo inicial en China
El piloto de Mercedes habló nuevamente con Hadjar tras su incidente en el sprint del Gran Premio de China de F1.
Kimi Antonelli reveló que habló con Isack Hadjar antes del Gran Premio de China de Fórmula 1 2026, después de que el francés rechazara su disculpa tras el incidente que tuvieron en la sprint del sábado.
Durante la carrera sprint en Shanghái, Antonelli hizo una mala largada y se encontró atrapado en el medio del pelotón. Intentando recuperar posiciones rápidamente en la vuelta inicial, el italiano sufrió subviraje y tocó a Hadjar en la curva 6, provocando daños en el Red Bull.
Los comisarios consideraron rápidamente a Antonelli responsable del incidente y le impusieron una penalización de 10 segundos durante el sprint. Sin embargo, el choque no cayó bien en el piloto de Red Bull.
Después de terminar cuarto en el sprint, Antonelli se acercó a Hadjar en el parque cerrado para disculparse, pero Hadjar —todavía sentado en el cockpit de su RB22— simplemente rechazó el gesto.
Hablando con Canal+ más tarde el sábado, el francés dijo: "No entiendo por qué está tan exaltado cuando tiene un cohete y de todas formas iba a remontar… Bueno, estas cosas pasan".
Sin embargo, para el domingo, tras una buena noche de descanso para todos los involucrados, la situación parecía haberse calmado. El propio Antonelli lo explicó en la conferencia de prensa posterior a la carrera, después de conseguir su primera victoria en un gran premio de Fórmula 1.
Consultado sobre si el asunto había quedado resuelto entre ambos tras el incidente y la reacción inicial de Hadjar el día anterior, el piloto de Mercedes respondió: "Sí, hoy hablé con él durante el desfile de pilotos y está todo bien".
"Por supuesto, ayer fue claramente mi error porque lo choqué, obviamente no a propósito, y arruiné su carrera. Así que asumo mi responsabilidad y después de la carrera fui a disculparme. Él estaba en caliente en ese momento".
"Sabemos cómo es Isack a veces, especialmente en caliente, así que no me preocupó demasiado porque hoy ya estaba todo bien otra vez".
Fotos del GP de China - Domingo
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