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Fórmula 1 GP de China

Charles Leclerc defiende las carreras de la 2026: "no se siente tan artificial"

Las nuevas regulaciones de la F1 han dividido opiniones: algunos creen que ahora las carreras son como el videojuego Mario Kart, pero Charles Leclerc está disfrutando el desafío.

Ed Hardy Oleg Karpov
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc considera que los nuevos coches de Fórmula 1 de 2026 en realidad no se sienten "artificiales", a pesar de que varios pilotos han criticado duramente la última reforma reglamentaria.

Los coches de este año son completamente diferentes a los anteriores, con un chasis más ágil y con menos carga aerodinámica, mientras que la unidad de potencia depende más de la energía eléctrica, con un reparto cercano al 50:50 frente al motor de combustión interna.

Esto ha provocado un cambio en cómo se han visto las carreras en las dos primeras fechas de 2026 —Australia y China—, con más batallas rueda a rueda debido a la naturaleza de competición bautizada como "yo-yo" por el efecto de un coche que adelanta a otro y luego vuelve a ser adelantado porque se queda sin energía eléctrica.

Durante el Gran Premio de China del domingo, por ejemplo, un piloto solía concretar un adelantamiento en la horquilla de la curva 14 antes de perder la posición nuevamente en la recta de boxes, continuando la lucha a lo largo de la vuelta.

Max Verstappen, sin duda, no es fan de esto, al afirmar que quienes lo disfrutan "no entienden las carreras", mientras que pilotos como Lando Norris, Carlos Sainz y Esteban Ocon comparten opiniones similares.

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Lo que no les gusta es la mayor dependencia de la gestión de la batería, pero quienes han estado peleando en la parte delantera, principalmente pilotos de Mercedes o Ferrari, han apoyado las nuevas reglas.

"Lo disfruto y no se siente tan artificial desde dentro del auto", dijo Leclerc, de Ferrari. "Por supuesto, tenés esos adelantamientos que son artificiales, cuando alguien comete un error con la batería y la agota por completo, y entonces hay una gran diferencia de velocidad.

"Pero siento que todos estamos convergiendo un poco hacia entender dónde no debemos ir y dónde podemos intentar tomar riesgos, y eso genera puntos de adelantamiento muy interesantes. Creo que hoy fue una demostración de eso."

Lo que mostró el domingo fueron batallas rueda a rueda a través del complejo de curvas 6 a 9 en Shanghái, algo que realmente no se había visto antes. Esto incluyó la lucha constante entre Leclerc, su compañero de Ferrari Lewis Hamilton y el piloto de Mercedes George Russell, quienes estuvieron disputándose posiciones entre el segundo y el cuarto lugar de forma permanente.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Aunque finalmente Leclerc fue quien terminó fuera del podio, igualmente se fue de China con sensaciones positivas, dado que a menudo ha señalado que es uno de sus circuitos más difíciles.

"Lo disfruté mucho", dijo. "No estoy seguro de que, si le preguntás al equipo, respondan lo mismo. Pero yo lo disfruté mucho.

"Honestamente, estos coches en carrera son bastante divertidos y sí, fue simplemente una carrera muy buena. Al final del día, Lewis fue más fuerte y estoy contento por su podio. Por supuesto, estoy decepcionado por haber perdido el podio de mi lado, pero sé que di todo y, al final, Lewis fue simplemente más fuerte este fin de semana.

"Fue una batalla muy justa, dura pero justa, lo cual estuvo bueno, y además hay mucha táctica desde dentro del cockpit que es realmente interesante. Obviamente estaba esta lucha por ver quién lograba el adelantamiento en la última curva y ambos frenábamos muy temprano. Y la forma en que desplegás y gestionás la energía hizo que fuera una carrera divertida."

Aunque Leclerc habla positivamente de las nuevas regulaciones, todavía cree que la clasificación debería mejorar porque ya no recompensa tanto a los pilotos que van completamente al límite.

"No son esos coches con altísima carga aerodinámica que solíamos tener en el pasado", dijo. "Hay algunas cosas que, por supuesto, debemos revisar.

"Para hacer que la clasificación sea un poco más propia de la Fórmula 1, porque siento que hay algo que estamos perdiendo. Pero sé que la FIA está trabajando en ello y ojalá encontremos una solución."

El cuarto puesto de Leclerc en Shanghái se sumó a su tercer lugar en la apertura en Melbourne, lo que lo deja tercero en el campeonato, a 17 puntos del líder George Russell.

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