Ferrari apuesta por el escape soplado en Monza: menos resistencia y motor más potente

Andrea Stella, director del equipo McLaren, ha adelantado que el Gran Premio de Italia de este año no convertirá a Monza en el templo de la velocidad "...porque las velocidades máximas en Hungría podrían ser superiores a las de aquí". Se trata de un cambio de paradigma que modifica el enfoque de los equipos en función del nuevo reglamento, que convierte al Autódromo Nacional en una de las pruebas en las que la recarga del sistema híbrido resulta más complicada.

Ferrari, por lo tanto, ha optado para Monza por un paquete aerodinámico del SF-26, combinado con el motor con las concesiones de la ADUO2, con el que buscará el mejor equilibrio.

Además del alerón "Macarena", que, al menos en la primera sesión de entrenamientos libres, no se utilizará en su versión de menor carga (habrá microperfiles, como los vistos en Hungría, en el borde de salida del alerón móvil), y al bargeboard, que ha vuelto a caracterizarse por un único elemento vertical en lugar de los tres que se vieron en Hungría, llama la atención en la parte trasera una evolución específica del sistema FTM.

La novedad es fácilmente visible, ya que el escape soplado presenta ahora una llamativa ranura que sin duda reduce la carga aerodinámica, pero que también tiene como objetivo reducir la resistencia al avance. ¿El objetivo? Mantener la carga aerodinámica necesaria al atravesar las chicanas, al tiempo que se intenta mejorar las velocidades máximas en las largas rectas.

Además, el nuevo FTM permite sacar más partido al 067/6: con un "tapón" menos invasivo en el escape, el motor también libera un poco más de potencia, lo que le permitirá beneficiarse de los quince caballos de más obtenidos gracias al ADUO2.

En definitiva, en un circuito que no se adapta a las características del rojo, los técnicos coordinados por Loic Serra han realizado un trabajo exhaustivo para mantenerse entre los protagonistas del GP de Italia, aprovechando al máximo las características innovadoras del diseño de su monoplaza.

La FIA, por otra parte, ha limitado a 5 Mj la recarga máxima en una vuelta de clasificación y la Scuderia podría beneficiarse de ello en la vuelta rápida, donde nunca ha sido especialmente competitiva. La pole position en el paddock ya está asignada al Mercedes de George Russell, ya que el inglés debería beneficiarse del rebufo de Kimi Antonelli, que será penalizado con 20 posiciones en la parrilla por haber utilizado el quinto motor. La esperanza es situarse por delante de McLaren y Red Bull...